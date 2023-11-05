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Экономика

Россия за год произвела более трети алмазов в мире

Ведомости

Россия в 2022 г. впервые произвела 35% алмазов в мире, 41,9 млн карат стали рекордным объемом, свидетельствуют данные Кимберлийского процесса (организация алмазодобывающих стран и стран-импортеров по контролю за алмазным рынком), на которые ссылается «РИА Новости».

Ранее Россия занимала на алмазном рынке долю от 22 до 33%, передает агентство. Всего в прошлом году объем мирового производства алмазов достиг 119,96 млн карат, из которых 61,6 млн карат было добыто в африканских странах. Главными производителям континента стали Ботсвана, Демократическая Республика Конго и Южная Африка. Крупными игроками в алмазной отрасли также оказались по итогам года Канада (16,3 млн карат) и Бразилия (158 000 карат).

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Основными экспортерами алмазного сырья признаны ОАЭ, на которые приходятся 27% экспорта, Евросоюз (22,7%) и Россия (11,1%).

По оценке Кимберлийского процесса, которая была представлена ранее, мировое производство алмазов в 2022 г. снизилось на 0,6% до 118 млн каратов. Россия увеличила производство на 7% до 41,9 млн каратов, а экспорт из страны упал на 24% до 36,7 млн каратов. Мировой экспорт алмазов (с учетом реализуемых запасов) сократился на 21% до 331,5 млн каратов.

В России более 90% добычи алмазов приходится на «Алросу». Компания добыла в 2021 г. 32,4 млн каратов, продажи с учетом накопленных запасов составили 45,5 млн каратов. По данным «Алросы», ее доля в мировой добыче составляет около 30%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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