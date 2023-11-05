Россия за год произвела более трети алмазов в мире

Ранее Россия занимала на алмазном рынке долю от 22 до 33%, передает агентство. Всего в прошлом году объем мирового производства алмазов достиг 119,96 млн карат, из которых 61,6 млн карат было добыто в африканских странах. Главными производителям континента стали Ботсвана, Демократическая Республика Конго и Южная Африка. Крупными игроками в алмазной отрасли также оказались по итогам года Канада (16,3 млн карат) и Бразилия (158 000 карат).