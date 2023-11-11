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Экономика

Минфин получит новые полномочия при регулировании табачной отрасли

Ведомости

Правительство России приняло проект постановления, который наделяет Минфин новыми полномочиями при регулировании табачной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее решение в правительстве приняли на заседании 9 ноября. Проект предусматривает наделение ведомства полномочиями «по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

Весной Минфин предложил передать ведомству полномочия Минсельхоза по регулированию рынка табака. Проект постановления также предполагал реорганизацию Росалкогольрегулирования в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. 

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В конце апреля в Минпромторге сообщили о росте количества легальных точек розничных продаж табачной продукции в России: их число увеличилось на 5% в годовом выражении, до 246 000 в I квартале. Число легальных табачных производителей за этот период выросло на 16%. Такую динамику ведомство объяснило в том числе работой национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», запущенной в 2019 г.

В мае Минпромторг поддержал инициативу направлять часть доходов, полученных с акцизов на табачную продукцию, из федерального бюджета в бюджеты регионов. По мнению ведомства, мера «простимулирует» глав субъектов «больше наводить порядок на рынке» для увеличения поступлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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