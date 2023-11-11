Минфин получит новые полномочия при регулировании табачной отрасли

В конце апреля в Минпромторге сообщили о росте количества легальных точек розничных продаж табачной продукции в России: их число увеличилось на 5% в годовом выражении, до 246 000 в I квартале. Число легальных табачных производителей за этот период выросло на 16%. Такую динамику ведомство объяснило в том числе работой национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», запущенной в 2019 г.