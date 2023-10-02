В Госдуму внесли поправки об уголовном наказании за вовлечение детей в курение

«Повышенную ответственность предлагается предусмотреть в случае, когда такое деяние совершенно родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего», – говорится в пояснительной записке. В этом случае предлагается наказывать штрафом до 200 000 руб. либо обязательными работами до 360 часов, исправительными работами до двух лет, либо же ограничением свободы до двух лет или арестом до шести месяцев.