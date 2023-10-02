В Госдуму внесли поправки об уголовном наказании за вовлечение детей в курение
Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект об уголовной ответственности за вовлечение детей в потребление табака, следует из думской электронной базы.
В пояснительной записке говорится, что ст. 6.23 КоАП предусматривает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции, однако она не всегда может обеспечить надлежащее исполнение это запрета.
Депутаты предлагают добавить ст. 1513 в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» УК РФ. Согласно инициативе, уголовная ответственность по ней будет наступать за вовлечение детей в потребление табака в том случае, если виновник ранее уже подвергался административному наказанию за это же действие.
«Вместе с тем данный вопрос однозначно требует уголовно-правового реагирования, чтобы дать четкий сигнал о недопустимости подобных действий и о том, что государство уделяет защите здоровья детей особое внимание», – пояснила «Ведомостям» один из авторов Ирина Панькина (ЕР).
Законопроект предлагает установить за это преступление ответственность в виде штрафа до 100 000 руб. или размера заработной платы или дохода осужденного до года, а также обязательных работ до 240 часов, либо исправительных работ до одного года или ограничение свободы до одного года.
«Повышенную ответственность предлагается предусмотреть в случае, когда такое деяние совершенно родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего», – говорится в пояснительной записке. В этом случае предлагается наказывать штрафом до 200 000 руб. либо обязательными работами до 360 часов, исправительными работами до двух лет, либо же ограничением свободы до двух лет или арестом до шести месяцев.
Среди авторов инициативы – глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, зампред Госдумы Петр Толстой и др.