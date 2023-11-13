После реорганизации «Россети» уменьшили управленческие расходы на 5 млрд рублей
После объединения «Россетей» с Федеральной сетевой компанией (ФСК) удалось уменьшить управленческие расходы более чем на 5 млрд руб. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину генеральный директор объединенной компании Андрей Рюмин.
По словам Рюмина, в результате компания получила «единый центр и ответственности, и управления как магистрального, так и распределительного комплекса».
«Почти 2,5 млн км линий электропередачи. Суммарная мощность подстанции у нас 835 гигавольт-ампер. У нас сейчас работает более 230 000 человек, это действительно огромный коллектив», – рассказал Рюмин о некоторых производственных показателях.
Гендиректор ПАО «Россети» также рассказал, что в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями в 2022 г. зарплаты сотрудников были проиндексированы почти на 16%. Средняя зарплата составила 73 300 руб.
«Закончили прошлый год по выручке с ростом на 6,5%, она составила чуть более 1,18 трлн руб. Прибыль также у нас выросла по отношению к предыдущему году, и как раз за счет этой прибыли нам частично удалось профинансировать нашу инвестиционную программу».
Рюмин объяснил, что весь этот рост пришелся на магистральный комплекс, в первую очередь, на электроснабжение Восточного полигона, первый этап создания которого планируется закончить в ближайшее время. Кроме того, было введено около 10 гигавольт-ампер новой трансформаторной мощности и построено около 30 000 км линий электропередачи.
«В июне на собрании акционеров было принято решение (и советом директоров до этого одобрено) о проведении дополнительной эмиссии акций «Россетей». В уставный капитал будут внесены электросетевые компании в Новосибирской области, а также магистральные объекты в Республике Крым и в Красноярском крае», – пояснил глава «Россетей».
В 2022–2023 гг. выявили и начали ставить на учет около 23 000 «бесхозных» объектов, добавил Рюмин.
15 июля 2022 г. электросетевой госхолдинг «Российские сети» («Россети») и его крупнейшая дочерняя Федеральная сетевая компания (ФСК, владеет магистральными сетями) объявили о слиянии. Слияние ФСК и «Россетей» формально закончили историю разделения отечественного электросетевого комплекса на магистральные и распределительные сети. Объединение позволило создать единый финансовый центр, что особенно важно для создания систем энергоснабжения «мегастроек», требующих значительных инвестиций.