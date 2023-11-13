После реорганизации «Россети» уменьшили управленческие расходы на 5 млрд рублей

«Закончили прошлый год по выручке с ростом на 6,5%, она составила чуть более 1,18 трлн руб. Прибыль также у нас выросла по отношению к предыдущему году, и как раз за счет этой прибыли нам частично удалось профинансировать нашу инвестиционную программу».