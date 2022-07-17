Почему ФСК и «Россети» только сейчас сливаются в единую компанию

Почему ФСК и «Россети» только сейчас сливаются в единую компаниюЭто может упростить управление и создать единый котел для инвестиций в мегастройки
В пятницу 15 июля электросетевой госхолдинг «Российские сети» («Россети») и его крупнейшая дочерняя Федеральная сетевая компания (ФСК, владеет магистральными сетями) объявили о слиянии. Базой объединения станет ФСК, которая выпустит допэмиссию акций. Бумаги будут обменяны на акции «Россетей». Главой Объединенной сетевой компании станет нынешний глава «Россетей» Андрей Рюмин.
Акционеры ФСК должны одобрить слияние 14 сентября, владельцы акций «Россетей» – 16 сентября 2022 г. Контрольный пакет «Россетей» (88%) принадлежит Росимуществу, холдинг владеет 80,1% акций ФСК.
Те, кто не согласен с реорганизацией, смогут продать свои бумаги. Выкуп обыкновенных акций «Россетей» пройдет по 0,6058 руб. за штуку, привилегированных – по 1,273 руб. за бумагу. Акции ФСК у несогласных будут выкуплены по 0,0904 руб. за штуку. 15 июля на закрытии Мосбиржи обыкновенные акции «Россетей» стоили по 0,6267 руб. за штуку, префы – по 1,247 руб. Акция ФСК торговалась по 0,0886 руб.
Также к ФСК той же допэмиссией присоединят компании «Томские магистральные сети», «Кубанские магистральные сети», Дальневосточную энергетическую управляющую компанию.
Слияние ФСК и «Россетей» формально заканчивает историю разделения отечественного электросетевого комплекса на магистральные и распределительные сети. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин напоминает, что ФСК и «Россети» (ранее – «Холдинг МРСК") были образованы из активов, выделенных в рамках реформы РАО ЕЭС из региональных «АО-энерго». Разделение магистральных и распределительных сетей имело в первую очередь управленческую логику, поясняет эксперт.
ФСК была создана еще в 2002 г., «Холдинг МРСК" – только на финальном этапе реформы РАО ЕЭС. При этом ФСК с самого начала была единой компанией с межрегиональными филиалами, управлявшейся централизованно. "Холдинг МРСК" включал в себя более десятка крупных и мелких распределительных сетевых компаний, а головная компания операционной деятельности не вела и выполняла лишь управленческие функции. Вдобавок на балансе холдинга оставались хронически убыточные энергосбытовые компании ряда регионов с традиционно высоким уровнем неплатежей (в основном республики Северного Кавказа).
Кроме того, компании изначально получили активы в различном техническом состоянии. Распределительные сети часто были значительно изношены, в отличие от магистральных сетей, и требовали более серьезных вложений. Техническое состояние магистральных сетей ФСК и объектов электросетевого хозяйства «Россетей» разное: чем выше класс напряжения, тем лучше состояние сети, отмечает директор практики «Развитие энергетических систем и электрических сетей» Vygon Consulting Илья Киселев. «По нашим оценкам, физический износ высоковольтных сетей напряжением 110 кВ и выше составляет около 50%, сетей 35 кВ и ниже – 70%», – говорит эксперт.
Отдельную проблему представляет по сей день тарификация сетей. ФСК с небольшими удельными затратами на передачу всегда была прибыльной компанией, тогда как межрегиональные компании «Россетей» часто показывали убытки. Например, в 2013 г. «Россети» получили по МСФО убыток в 159,4 млрд руб. при выручке в 759,8 млрд руб., а ФСК – скорректированную прибыль в 23,4 млрд руб. при выручке в 158 млрд руб. За 9 месяцев 2021 г. ФСК получила 54,7 млрд руб. прибыли по МСФО при выручке в 185,7 млрд руб. (более поздней отчетности нет). «Россети» за тот же период – 104,8 млрд руб. и 798,8 млрд руб. соответственно.
Кроме того, в отрасли сохранилось перекрестное субсидирование, когда тарифы для некоторых категорий потребителей (население, низкое напряжение распредсетей и т.п.) занижались, а выпадающие доходы сетям компенсировали за счет повышения тарифов других потребителей (например, крупной промышленности).
Типичным примером «перекрестки» являлась вызывавшая множество споров «последняя миля». В системе тарифов речь идет о механизме, при котором крупные заводы, присоединенные напрямую к магистральным сетям, платили не только тариф ФСК, но и распределительным сетям, хотя их услугами в реальности не пользовались. Это позволяло компаниям «Россетей» улучшать финансовое положение, но много лет провоцировало недовольство энергоемкой промышленности.
Неясно, повлияет ли как-то слияние компаний на ситуацию с перекрестными тарифами. Вопрос о ликвидации перекрестного субсидирования в сетях возникает регулярно, говорит Пикин, но всегда находятся какие-то причины (кризис, пандемия и т.д.), позволяющие отложить это решение на несколько лет. В результате объемы «перекрестки» только растут, замечает он.
Директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (лобби крупных промышленных потребителей) Василий Киселев видит сейчас «системный риск переноса проблем распределительного [сетевого] комплекса в экономику магистрального», что потребует нового качества тарифного регулирования на федеральном и региональном уровнях. Улучшение управляемости монополии не ведет к росту эффективности, считает он, поскольку «ускорение и упрощение принятия решений может плохо сказаться на их качестве».
Существование двух крупных госкомпаний, деливших между собой отрасль, неоднократно за последние полтора дестяка лет приводила к конфликтам их менеджмента. Борьба за объединение магистральных и распределительных сетей шла с переменным успехом с начала 2010-х гг. В итоге ФСК в 2013 г. потеряла самостоятельность: ее контрольный пакет был внесен в «Россети». Но еще несколько лет ФСК продолжала управляться относительно независимо от всего холдинга. К концу десятилетия после нескольких волн смен менеджмента ФСК фактически превратилась в одно из обычных подразделений государственного электросетевого холдинга.
Конкретных целей объединения сетевых компаний названо не было. Также не определено, может ли продолжиться дальнейшее поглощение единой операционной компанией «дочек» холдинга «Россети» («Россети Московский регион», «Россети Центр и Приволжье» и др.) – подобные идеи существовали в предыдущие годы.
«Пожалуй, уникальный для мировой практики случай присоединения распределительных сетей к магистральным в национальном масштабе», – замечает по поводу объявленного слияния Василий Киселев. Объединение ФСК и «Россетей» позволит создать единый финансовый центр, что особенно важно для создания систем энергоснабжения «мегастроек», требующих значительных инвестиций, полагает Пикин.