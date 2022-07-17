Почему ФСК и «Россети» только сейчас сливаются в единую компанию

Отдельную проблему представляет по сей день тарификация сетей. ФСК с небольшими удельными затратами на передачу всегда была прибыльной компанией, тогда как межрегиональные компании «Россетей» часто показывали убытки. Например, в 2013 г. «Россети» получили по МСФО убыток в 159,4 млрд руб. при выручке в 759,8 млрд руб., а ФСК – скорректированную прибыль в 23,4 млрд руб. при выручке в 158 млрд руб. За 9 месяцев 2021 г. ФСК получила 54,7 млрд руб. прибыли по МСФО при выручке в 185,7 млрд руб. (более поздней отчетности нет). «Россети» за тот же период – 104,8 млрд руб. и 798,8 млрд руб. соответственно.