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Экономика

Годовая инфляция в США замедлилась до 3,2%

Ведомости

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам октября замедлился до 3,2% в годовом выражении после 3,7% в сентябре, сообщило федеральное бюро статистики труда страны.

В месячном выражении показатель не изменился после увеличения на 0,4% месяцем ранее на фоне снижения цен на энергоносители (–2,5% после +1,5% в сентябре). Так называемая базовая инфляция, не учитывающая цены на продовольствие и энергоносители – самые волатильные компоненты индекса – замедлилась до 4% год к году после 4,1% в сентябре. В месячном выражении показатель замедлился до 0,2% после 0,3% в сентябре.

Представленные результаты оказались лучше прогнозов экономистов. Так, опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что годовая инфляция в США составит 3,3% в годовом выражении и 0,1% – в месячном. По оценкам большинства экспертов и участников рынка, кампания Федеральной резервной системы (ФРС) США  по ужесточению денежно-кредитной политики завершена, отмечает агентство. 

26 июля ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых, а на последующих двух заседаниях оставила ее без изменений. Ранее министерство труда США сообщило, что инфляция в стране по итогам сентября составила 3,7% в годовом выражении при цели в 2%. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.

10 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор «без колебаний» вернется к ужесточению денежно-кредитной политики, если это будет целесообразно. ФРС, по его словам, удовлетворена сильными показателями экономического роста и рынка труда на фоне повышения ставок, но до устойчивого снижения инфляции до цели 2% еще предстоит пройти долгий путь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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