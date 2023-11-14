Годовая инфляция в США замедлилась до 3,2%

В месячном выражении показатель не изменился после увеличения на 0,4% месяцем ранее на фоне снижения цен на энергоносители (–2,5% после +1,5% в сентябре). Так называемая базовая инфляция, не учитывающая цены на продовольствие и энергоносители – самые волатильные компоненты индекса – замедлилась до 4% год к году после 4,1% в сентябре. В месячном выражении показатель замедлился до 0,2% после 0,3% в сентябре.