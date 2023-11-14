Годовая инфляция в США замедлилась до 3,2%
Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам октября замедлился до 3,2% в годовом выражении после 3,7% в сентябре, сообщило федеральное бюро статистики труда страны.
В месячном выражении показатель не изменился после увеличения на 0,4% месяцем ранее на фоне снижения цен на энергоносители (–2,5% после +1,5% в сентябре). Так называемая базовая инфляция, не учитывающая цены на продовольствие и энергоносители – самые волатильные компоненты индекса – замедлилась до 4% год к году после 4,1% в сентябре. В месячном выражении показатель замедлился до 0,2% после 0,3% в сентябре.
Представленные результаты оказались лучше прогнозов экономистов. Так, опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что годовая инфляция в США составит 3,3% в годовом выражении и 0,1% – в месячном. По оценкам большинства экспертов и участников рынка, кампания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ужесточению денежно-кредитной политики завершена, отмечает агентство.
26 июля ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых, а на последующих двух заседаниях оставила ее без изменений. Ранее министерство труда США сообщило, что инфляция в стране по итогам сентября составила 3,7% в годовом выражении при цели в 2%. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.
10 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор «без колебаний» вернется к ужесточению денежно-кредитной политики, если это будет целесообразно. ФРС, по его словам, удовлетворена сильными показателями экономического роста и рынка труда на фоне повышения ставок, но до устойчивого снижения инфляции до цели 2% еще предстоит пройти долгий путь.