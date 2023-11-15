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Экономика

Годовая инфляция в России ускорилась до 7,16%

Ведомости

Годовая инфляция в России за период с 8 по 13 ноября ускорилась до 7,16% с 6,99% на предыдущей неделе, сообщило Минэкономразвития РФ. В недельном выражении рост цен, напротив, замедлился до 0,23% с 0,42% неделей ранее, следует из данных Росстата.

В сегменте продовольственных товаров цены замедлили рост до 0,42% с 0,47%, при этом увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,6%. Так, огурцы стали дороже на 9,1% (в некоторых субъектах РФ увеличение составило до 75%), помидоры – на 5,7%, капуста – на 1,1%, а лук – на 0,7%. Яйца куриные выросли в цене на 3,4%, сосиски и масло сливочное – на 0,5%, а колбасы, творог, смеси сухие молочные для детского питания и гречневая крупа – на 0,4%.

В группе непродовольственных товаров инфляция замедлилась до 0,07% с 0,63% на фоне существенного (с 3,33% до 0,29%) удешевления легковых автомобилей. Электропылесосы и колготки женские подорожали на 0,4%, шампуни и обрезные доски – на 0,3%. При этом смартфоны подешевели на 0,5%, а бензин – на 0,1%.

ЦБ продолжит повышение ключевой ставки в случае отсутствия замедления инфляции

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены, наоборот, ускорили рост до 0,21% после 0,06% неделей ранее. Так, туристические услуги стали дороже на 1,65% на фоне удорожания внутренних авиарейсов на 3,79%.

27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Тогда же ЦБ обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был 6‒7%) по итогам этого года. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

9 ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года ключевая ставка может быть повышена, поскольку Банк России намерен поддерживать жесткую денежно-кредитную политику еще в течение нескольких кварталов для возвращения инфляции к показателю в 4%.

Как сообщал ранее Росстат, в России по итогам октября годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,69% после 6% в сентябре.  В месячном выражении инфляция ускорилась до 0,83%, месяцем ранее показатель составлял 0,87%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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