Годовая инфляция в России ускорилась до 7,16%
В сегменте продовольственных товаров цены замедлили рост до 0,42% с 0,47%, при этом увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,6%. Так, огурцы стали дороже на 9,1% (в некоторых субъектах РФ увеличение составило до 75%), помидоры – на 5,7%, капуста – на 1,1%, а лук – на 0,7%. Яйца куриные выросли в цене на 3,4%, сосиски и масло сливочное – на 0,5%, а колбасы, творог, смеси сухие молочные для детского питания и гречневая крупа – на 0,4%.
В группе непродовольственных товаров инфляция замедлилась до 0,07% с 0,63% на фоне существенного (с 3,33% до 0,29%) удешевления легковых автомобилей. Электропылесосы и колготки женские подорожали на 0,4%, шампуни и обрезные доски – на 0,3%. При этом смартфоны подешевели на 0,5%, а бензин – на 0,1%.
В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены, наоборот, ускорили рост до 0,21% после 0,06% неделей ранее. Так, туристические услуги стали дороже на 1,65% на фоне удорожания внутренних авиарейсов на 3,79%.
27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Тогда же ЦБ обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был 6‒7%) по итогам этого года. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
9 ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года ключевая ставка может быть повышена, поскольку Банк России намерен поддерживать жесткую денежно-кредитную политику еще в течение нескольких кварталов для возвращения инфляции к показателю в 4%.
Как сообщал ранее Росстат, в России по итогам октября годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,69% после 6% в сентябре. В месячном выражении инфляция ускорилась до 0,83%, месяцем ранее показатель составлял 0,87%.