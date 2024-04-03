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Мишустин: исполнение расходов бюджета России в 2023 году приблизилось к 100%

Ведомости

Исполнение расходов бюджета России в 2023 г. приблизилось к 100% и стало лучшим результатом последних лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о результатах деятельности правительства России в 2023 г.

«Фундаментом для роста экономики, безусловно, стала макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика. Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет», – рассказал он.

Мишустин также заявил, что доходы бюджета в 2023 г. составили 29 трлн руб., что почти на 5% выше показателя прошлого года.

Проект федерального бюджета на 2021-2023 гг. был внесен правительством в Госдуму в сентябре 2020 г. Базовый вариант бюджета предполагал, что инфляция в данный период не будет превышать 4%, а курс валют составит в 73,8 руб. в 2023 г.

Проект предполагал в 2023 г. доходы бюджета 22,3 трлн руб., расходы – 23,67 трлн руб. Прогнозный объем ВВП был 132,82 трлн руб., что соответствует росту экономики в 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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