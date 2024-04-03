Мишустин: исполнение расходов бюджета России в 2023 году приблизилось к 100%
Исполнение расходов бюджета России в 2023 г. приблизилось к 100% и стало лучшим результатом последних лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о результатах деятельности правительства России в 2023 г.
«Фундаментом для роста экономики, безусловно, стала макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика. Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет», – рассказал он.
Мишустин также заявил, что доходы бюджета в 2023 г. составили 29 трлн руб., что почти на 5% выше показателя прошлого года.
Проект федерального бюджета на 2021-2023 гг. был внесен правительством в Госдуму в сентябре 2020 г. Базовый вариант бюджета предполагал, что инфляция в данный период не будет превышать 4%, а курс валют составит в 73,8 руб. в 2023 г.
Проект предполагал в 2023 г. доходы бюджета 22,3 трлн руб., расходы – 23,67 трлн руб. Прогнозный объем ВВП был 132,82 трлн руб., что соответствует росту экономики в 3%.