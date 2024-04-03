Мишустин: исполнение расходов бюджета России в 2023 году приблизилось к 100%

Проект федерального бюджета на 2021-2023 гг. был внесен правительством в Госдуму в сентябре 2020 г. Базовый вариант бюджета предполагал, что инфляция в данный период не будет превышать 4%, а курс валют составит в 73,8 руб. в 2023 г.