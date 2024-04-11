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ЕЦБ в пятый раз сохранил ключевые ставки на прежнем уровне

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в пятый раз оставил без изменения все три ключевые процентные ставки. Об этом сообщается на сайте европейского регулятора.

Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам – на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.

«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Мы считаем, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые вносят существенный вклад в продолжающийся процесс дефляции», – говорится в сообщении.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард 20 марта заявила, что регулятор может снизить ключевую процентную ставку в июне, если предстоящие данные по инфляции и заработной плате будут соответствовать его прогнозам. Лагард заявляла, что данные по росту заработной платы указывают на замедление в конце 2023 г. По ее словам, данные за первые три месяца этого года будут доступны в мае и на их основе можно будет сформировать «более ясную картину».

Снижение ставки в ближайшие месяцы допускал и руководитель Банка Испании и член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос. По его словам, такое решение могут принять в июне в случае, если макроэкономические прогнозы оправдаются в ближайшие месяцы.

7 марта ЕЦБ пересмотрел прогноз по темпам инфляции. Ожидается, что инфляция в еврозоне составит в среднем 2,3% в 2024 г., 2% в 2025 г. и 1,9% в 2026 г. Предыдущий прогноз, данный в декабре 2023 г., предусматривал повышение цен на 2,7% и 2,1% соответственно. 

В России ключевая ставка установлена на уровне 16% с декабря прошлого года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. в том случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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