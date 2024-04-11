ЕЦБ в пятый раз сохранил ключевые ставки на прежнем уровне

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард 20 марта заявила, что регулятор может снизить ключевую процентную ставку в июне, если предстоящие данные по инфляции и заработной плате будут соответствовать его прогнозам. Лагард заявляла, что данные по росту заработной платы указывают на замедление в конце 2023 г. По ее словам, данные за первые три месяца этого года будут доступны в мае и на их основе можно будет сформировать «более ясную картину».