ЕЦБ в пятый раз сохранил ключевые ставки на прежнем уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в пятый раз оставил без изменения все три ключевые процентные ставки. Об этом сообщается на сайте европейского регулятора.
Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам – на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.
«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Мы считаем, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые вносят существенный вклад в продолжающийся процесс дефляции», – говорится в сообщении.
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард 20 марта заявила, что регулятор может снизить ключевую процентную ставку в июне, если предстоящие данные по инфляции и заработной плате будут соответствовать его прогнозам. Лагард заявляла, что данные по росту заработной платы указывают на замедление в конце 2023 г. По ее словам, данные за первые три месяца этого года будут доступны в мае и на их основе можно будет сформировать «более ясную картину».
Снижение ставки в ближайшие месяцы допускал и руководитель Банка Испании и член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос. По его словам, такое решение могут принять в июне в случае, если макроэкономические прогнозы оправдаются в ближайшие месяцы.
7 марта ЕЦБ пересмотрел прогноз по темпам инфляции. Ожидается, что инфляция в еврозоне составит в среднем 2,3% в 2024 г., 2% в 2025 г. и 1,9% в 2026 г. Предыдущий прогноз, данный в декабре 2023 г., предусматривал повышение цен на 2,7% и 2,1% соответственно.
В России ключевая ставка установлена на уровне 16% с декабря прошлого года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. в том случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.