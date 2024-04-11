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Внешний долг России на 1 апреля снизился на $12,8 млрд

Ведомости

Внешний долг России на 1 апреля 2024 г. составил $304 млрд, что на 4,1% ($12,8 млрд) ниже данного показателя на начало года, следует из материалов ЦБ РФ.

При этом внешний долг органов государственного управления составил $31,8 млрд, ЦБ и других банков – $90,8 млрд, прочих секторов – $181,4 млрд.

«Динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», – указано в материалах Банка России.

Там также отмечается, что в состав внешнего долга включается задолженность в национальной и иностранной валютах, а данные по банкам включают данные государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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