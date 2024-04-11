Внешний долг России на 1 апреля снизился на $12,8 млрд
Внешний долг России на 1 апреля 2024 г. составил $304 млрд, что на 4,1% ($12,8 млрд) ниже данного показателя на начало года, следует из материалов ЦБ РФ.
При этом внешний долг органов государственного управления составил $31,8 млрд, ЦБ и других банков – $90,8 млрд, прочих секторов – $181,4 млрд.
«Динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», – указано в материалах Банка России.
Там также отмечается, что в состав внешнего долга включается задолженность в национальной и иностранной валютах, а данные по банкам включают данные государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.