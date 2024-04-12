/ Экономика

ФНС России зафиксировала резкий рост числа валютных нарушений

Ведомости

В 2023 г. в России выявлено 74 400 нарушений валютного законодательства, что в 4,6 раза больше показателя годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию Федеральной налоговой службы об итогах работы.

Также увеличилось число возбужденных дел за предполагаемые валютные нарушения – в 3,1 раза, до 79 700. Объем полученных штрафов не сообщается. Однако в презентации сказано, что эффективность их взыскания достигла 117,8% (в 2021 и 2022 гг. было 100%).

Такая динамика выявленных нарушений обусловлена прежде всего мораторием на проверки соблюдения валютного законодательства, который действовал с 1 июня по 31 декабря 2022 г., пояснили изданию опрошенные эксперты.

12 февраля «Ведомости» писали, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству исключил из законопроекта, вносящего ряд поправок в КоАП РФ, штрафы за невыполнение требования о продаже валютной выручки. Ранее с предложением ввести мораторий на привлечение к ответственности выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСП).

Концепция законопроекта изменилась, указал тогда член комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. Это связано с дискуссией в правительстве – часть выступает за штрафы, часть – против, сообщил источник в комитете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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