ФНС России зафиксировала резкий рост числа валютных нарушений

Также увеличилось число возбужденных дел за предполагаемые валютные нарушения – в 3,1 раза, до 79 700. Объем полученных штрафов не сообщается. Однако в презентации сказано, что эффективность их взыскания достигла 117,8% (в 2021 и 2022 гг. было 100%).