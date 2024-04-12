ФНС России зафиксировала резкий рост числа валютных нарушений
Также увеличилось число возбужденных дел за предполагаемые валютные нарушения – в 3,1 раза, до 79 700. Объем полученных штрафов не сообщается. Однако в презентации сказано, что эффективность их взыскания достигла 117,8% (в 2021 и 2022 гг. было 100%).
Такая динамика выявленных нарушений обусловлена прежде всего мораторием на проверки соблюдения валютного законодательства, который действовал с 1 июня по 31 декабря 2022 г., пояснили изданию опрошенные эксперты.
12 февраля «Ведомости» писали, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству исключил из законопроекта, вносящего ряд поправок в КоАП РФ, штрафы за невыполнение требования о продаже валютной выручки. Ранее с предложением ввести мораторий на привлечение к ответственности выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСП).
Концепция законопроекта изменилась, указал тогда член комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. Это связано с дискуссией в правительстве – часть выступает за штрафы, часть – против, сообщил источник в комитете.