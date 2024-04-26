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Мишустин: экономика ЕАЭС увеличилась на 3,8% по итогам 2023 года

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Экономика Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2023 г. увеличилась на 3,8%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по евразийской интеграции. Его выступление опубликовала пресс-служба правительства.

«По итогам прошлого года увеличение валового внутреннего продукта в ЕАЭС оценивается на уровне 3,8%, что выше среднемирового показателя. И конечно, существенно лучше, чем в Евросоюзе, где он составил около 0,5%», – сказал Мишустин.

Он добавил, что темпы роста ВВП стран ЕАЭС выше, чем в странах Содружества независимых государств (СНГ), которые не участвуют в углубленном интеграционном формате.

Мишустин также сообщил, что в прошлом году в ЕАЭС взаимная торговля достигла рекордных 7,4 трлн руб. «Практически вдвое больше, чем на момент создания [союза]. А в Содружестве независимых государств – преодолела отметку в 10 трлн руб.», – заявил премьер.

Товарооборот в рамках Союзного государства – между Россией и Белоруссией – приблизился к 4 трлн руб.

Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год 3 апреля сообщил, что в 2023 г. ВВП России увеличился на 3,6%. Он указывал, что по оценка Всемирного банка (ВБ) Россия входит в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством «более амбициозную задачу» – войти в топ-4.

11 апреля Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 г. до 2,2%. Кроме того, прогноз роста ВВП на 2025 г. повышен до 1,1% с 0,9%. В январе ожидалось, что в текущем году рост ВВП РФ составит 1,3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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