Мишустин: экономика ЕАЭС увеличилась на 3,8% по итогам 2023 года

Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год 3 апреля сообщил, что в 2023 г. ВВП России увеличился на 3,6%. Он указывал, что по оценка Всемирного банка (ВБ) Россия входит в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством «более амбициозную задачу» – войти в топ-4.