Мишустин: экономика ЕАЭС увеличилась на 3,8% по итогам 2023 года
Экономика Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2023 г. увеличилась на 3,8%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по евразийской интеграции. Его выступление опубликовала пресс-служба правительства.
«По итогам прошлого года увеличение валового внутреннего продукта в ЕАЭС оценивается на уровне 3,8%, что выше среднемирового показателя. И конечно, существенно лучше, чем в Евросоюзе, где он составил около 0,5%», – сказал Мишустин.
Он добавил, что темпы роста ВВП стран ЕАЭС выше, чем в странах Содружества независимых государств (СНГ), которые не участвуют в углубленном интеграционном формате.
Мишустин также сообщил, что в прошлом году в ЕАЭС взаимная торговля достигла рекордных 7,4 трлн руб. «Практически вдвое больше, чем на момент создания [союза]. А в Содружестве независимых государств – преодолела отметку в 10 трлн руб.», – заявил премьер.
Товарооборот в рамках Союзного государства – между Россией и Белоруссией – приблизился к 4 трлн руб.
Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год 3 апреля сообщил, что в 2023 г. ВВП России увеличился на 3,6%. Он указывал, что по оценка Всемирного банка (ВБ) Россия входит в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством «более амбициозную задачу» – войти в топ-4.
11 апреля Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 г. до 2,2%. Кроме того, прогноз роста ВВП на 2025 г. повышен до 1,1% с 0,9%. В январе ожидалось, что в текущем году рост ВВП РФ составит 1,3%.