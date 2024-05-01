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В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 30 000 рублей

Ведомости

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Государственную думу (ГД) законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19 242 руб. до 30 000 руб., заявил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале.

«Труд в России до сих пор, к сожалению, недооценен», – подчеркнул Нилов.

По его словам, финансирование качественной работы недостаточное. При этом не менее 5 млн бюджетников получают доходы на уровне МРОТ, который «далеко не всегда успевает за реалиями жизни».

С законопроектом с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» ознакомились «Известия». Как утверждают авторы документа, он направлен на обеспечение достойного уровня жизни россиян в условиях инфляции и снижения доходов населения из-за введения санкций.

«В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что невысокий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, снижению спроса, тормозит рост ВВП и приводит к росту теневого сегмента экономики и усилению социальной напряженности. Переход с 1 января 2021 г. на новую методику ежегодного установления МРОТ в процентном соотношении к медианной заработной плате за предыдущий год не привел к существенному увеличению благосостояния населения, считают авторы инициативы.

Ранее 26 апреля председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко отметила необходимость увеличения пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, до уровня не ниже МРОТ.

Матвиенко обратила внимание, что женщины, потерявшие работу в связи с ликвидацией той или иной организации, находятся в крайне несправедливом положении. Пособие по беременности и родам для них составляет менее 1000 руб. в месяц – это в десятки раз меньше, чем для работающих женщин, в том числе для тех, кто имеет стаж работы менее полугода.

По словам председателя Совфеда, россияне не должны стоять перед выбором: семья или работа. Чтобы они смелее решались на создание семьи, в процесс поддержки нужно активнее вовлекать работодателей – компании в некоторых регионах, например, воссоздают ясли, поддерживают женщин, которые вышли из декретного отпуска.

В январе правительство утвердило план основных мероприятий на 2024 г., объявленный в России Годом семьи. План состоит из семи блоков, посвященных финансовой помощи семьям с детьми, в том числе для улучшения жилищных условий; сохранению репродуктивного здоровья граждан; работе с будущими родителями; укреплению у детей и молодежи семейных ценностей и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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