Матвиенко заявила, что россияне не должны стоять перед выбором: семья или работа

Матвиенко заявила, что россияне не должны стоять перед выбором: семья или работаГлава СФ на Совете законодателей предложила ряд мер по поддержке семей с детьми
Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, необходимо увеличить до уровня не ниже МРОТа. Меры по поддержке семей с детьми нужно расширять, чтобы россияне не выбирали между семьей и работой, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
Матвиенко обратила внимание, что женщины, потерявшие работу в связи с ликвидацией той или иной организации, находятся в крайне несправедливом положении. Пособие по беременности и родам для них составляет менее 1000 руб. в месяц – это в десятки раз меньше, чем для работающих женщин, в том числе для тех, кто имеет стаж работы менее полугода.
«То есть женщина мало того, что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму. Считаю, что размер пособия по беременности и родам для этой категории женщин должен быть не ниже минимального размера оплаты труда», – заявила председатель Совфеда.
По словам Матвиенко, россияне не должны стоять перед выбором: семья или работа. Чтобы они смелее решались на создание семьи, в процесс поддержки нужно активнее вовлекать работодателей – компании в некоторых регионах, например, воссоздают ясли, поддерживают женщин, которые вышли из декретного отпуска.
«На парламентских слушаниях в Совете Федерации мы говорили о необходимости создания корпоративного демографического стандарта – то есть единой программы с рекомендациями по организации трудового распорядка, гарантиям и льготам по поддержке материнства и детства», – напомнила спикер верхней палаты.
Матвиенко также призвала оперативно привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствии с единым федеральным статусом многодетной семьи, определенным указом президента, а также внимательно проанализировать реальную доступность действующих мер и осведомленность о них граждан. Председатель подчеркнула, что каждая семья должна знать, какие льготы ей положены и куда можно обратиться за помощью.
В качестве примера она привела случаи, когда многодетные семьи в регионах могут посетить бесплатно музеи, театры, зоопарки только в будний день и в определенное время. Родители, как правило, в это время работают, а дети учатся. Кроме того, по информации Матвиенко, в отдельных регионах многодетным семьям выдавали участки, где нет инфраструктуры – света, воды, дорог.
Кроме того, Матвиенко предложила создать для семей с детьми и для тех, кто только собирается стать родителями, систему «одного окна» по примеру фонда «Защитники Отечества».
Спикер верхней палаты также подчеркнула важность доступности образования для каждого ребенка вне зависимости от того, где он живет. По ее словам, регионы должны биться за каждую сельскую школу, в том числе и малокомплектную.
«Россия должна быть страной с большим населением и задавать правильные тренды, чтобы было модно, почетно иметь большую, крепкую семью. Россия умеет удивлять и добиваться успеха вопреки всем прогнозам, что мы доказывали уже не раз», – уверена Матвиенко.
25 апреля президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» заявил, что повышение рождаемости является приоритетной общенациональной задачей для России. Для этого Путин призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По его словам, инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику, должны способствовать этой работе.
10 января в ходе встречи с жителями Анадыря Путин отметил появление в России тренда на многодетность. По словам президента, важно, чтобы государство поддерживало такие семьи.
С 2025 г. по поручению Путина нацпроект «Демография» будет расширен и преобразован в нацпроект «Семья». Кроме того, появится проект «Продолжительная и активная жизнь». Концептуально они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.
С 1 июля 2024 г. в России начнет функционировать реестр многодетных семей. Он поможет упростить процедуру взаимодействия со всеми органами, которые предоставляют меры поддержки многодетным семьям. В РФ будет сформирован «исчерпывающий полный перечень» всех многодетных семей по единым критериям.
В январе правительство утвердило план основных мероприятий на 2024 г., объявленный в России Годом семьи. План состоит из семи блоков, посвященных финансовой помощи семьям с детьми, в том числе для улучшения жилищных условий; сохранению репродуктивного здоровья граждан; работе с будущими родителями; укреплению у детей и молодежи семейных ценностей и т. д.