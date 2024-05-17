МЭР: Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой
Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.
Вахруков заявил, что одним из приоритетов на данный момент является Мьянма. Соглашение будет подписано в сентябре 2024 г. По мнению замминистра, это также станет хорошим примером для других стран, с которыми активно работает Россия.
Кроме того, Вахруков отметил, что Россия работает над отменой туристических виз для граждан Бахрейна, Омана, Кувейта, Малайзии и Саудовской Аравии. По его словам, соответствующие соглашения уже подготовлены, они находятся на рассмотрении у стран-партнеров.
В апреле стало известно, что Таиланд предложил создать совместную визовую программу для стран Юго-Восточной Азии. Подобный аналог европейской шенгенской визы позволит людям беспрепятственно путешествовать между Таиландом, Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой и Вьетнамом. Как отмечает агентство Bloomberg, в 2023 г. эти страны приняли в общей сложности 70 млн иностранных туристов.
В мае «Ведомости» писали, что россияне в 2023 г. стали в два раза чаще отдыхать в визовых странах – с 7,7 млн туристов в 2022 г. показатель вырос до 10,6 млн. Самое популярное визовое направление в 2023 г. – Египет, его посетили 1,3 млн туристов. На втором месте из визовых стран оказался Китай – 970 000 туристов за 2023 г. Третье место заняла Шри-Ланка, число визитов достигло 197 000, согласно национальной туристической статистике.