МЭР: Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой

В мае «Ведомости» писали, что россияне в 2023 г. стали в два раза чаще отдыхать в визовых странах – с 7,7 млн туристов в 2022 г. показатель вырос до 10,6 млн. Самое популярное визовое направление в 2023 г. – Египет, его посетили 1,3 млн туристов. На втором месте из визовых стран оказался Китай – 970 000 туристов за 2023 г. Третье место заняла Шри-Ланка, число визитов достигло 197 000, согласно национальной туристической статистике.