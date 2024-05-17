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МЭР: Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой

Ведомости

Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.

Вахруков заявил, что одним из приоритетов на данный момент является Мьянма. Соглашение будет подписано в сентябре 2024 г. По мнению замминистра, это также станет хорошим примером для других стран, с которыми активно работает Россия.

Кроме того, Вахруков отметил, что Россия работает над отменой туристических виз для граждан Бахрейна, Омана, Кувейта, Малайзии и Саудовской Аравии. По его словам, соответствующие соглашения уже подготовлены, они находятся на рассмотрении у стран-партнеров.

В апреле стало известно, что Таиланд предложил создать совместную визовую программу для стран Юго-Восточной Азии. Подобный аналог европейской шенгенской визы позволит людям беспрепятственно путешествовать между Таиландом, Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой и Вьетнамом. Как отмечает агентство Bloomberg, в 2023 г. эти страны приняли в общей сложности 70 млн иностранных туристов.

В мае «Ведомости» писали, что россияне в 2023 г. стали в два раза чаще отдыхать в визовых странах – с 7,7 млн туристов в 2022 г. показатель вырос до 10,6 млн. Самое популярное визовое направление в 2023 г. – Египет, его посетили 1,3 млн туристов. На втором месте из визовых стран оказался Китай – 970 000 туристов за 2023 г. Третье место заняла Шри-Ланка, число визитов достигло 197 000, согласно национальной туристической статистике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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