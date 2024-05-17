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Минсельхоз ожидает, что экспорт продукции АПК составит $45 млрд

Ведомости

По итогам 2024 г. экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) ожидается на уровне $45 млрд. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарной сессии «Неделя технологического лидерства: продовольственная безопасность» на выставке «Россия».

Отмечается, что индекс производства продукции АПК в этом году прогнозируется в 102,9% к уровню 2021 г., а по итогам 2023 г. экспорт продукции АПК составил $43,5 млрд.

В марте Андрей Белоусов, будучи первым вице-премьером, заявил, что российская экономика может стать четвертой в мире при сохранении показателя устойчивого роста на уровне 2% в год с ускорением до 3%. Он назвал пять основных механизмов, которые помогут достигнуть цели.

Один из них связан с поддержкой и наращиванием несырьевого неэнергетического экспорта на рынках дружественных стран. Белоусов напомнил, что озвученные в послании президента России параметры предполагают увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта на две трети, а экспорта продукции агропромышленного комплекса АПК – в полтора раза. Для продвижения отечественной продукции на внешних рынках будет предоставляться льготное инвестиционное, предэкспортное и торговое финансирование. Кроме того, правительство планирует оказывать помощь в формировании необходимой инфраструктуры не только внутри страны, но и за ее пределами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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