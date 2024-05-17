Минсельхоз ожидает, что экспорт продукции АПК составит $45 млрд

Один из них связан с поддержкой и наращиванием несырьевого неэнергетического экспорта на рынках дружественных стран. Белоусов напомнил, что озвученные в послании президента России параметры предполагают увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта на две трети, а экспорта продукции агропромышленного комплекса АПК – в полтора раза. Для продвижения отечественной продукции на внешних рынках будет предоставляться льготное инвестиционное, предэкспортное и торговое финансирование. Кроме того, правительство планирует оказывать помощь в формировании необходимой инфраструктуры не только внутри страны, но и за ее пределами.