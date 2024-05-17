Минсельхоз ожидает, что экспорт продукции АПК составит $45 млрд
По итогам 2024 г. экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) ожидается на уровне $45 млрд. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарной сессии «Неделя технологического лидерства: продовольственная безопасность» на выставке «Россия».
Отмечается, что индекс производства продукции АПК в этом году прогнозируется в 102,9% к уровню 2021 г., а по итогам 2023 г. экспорт продукции АПК составил $43,5 млрд.
В марте Андрей Белоусов, будучи первым вице-премьером, заявил, что российская экономика может стать четвертой в мире при сохранении показателя устойчивого роста на уровне 2% в год с ускорением до 3%. Он назвал пять основных механизмов, которые помогут достигнуть цели.
Один из них связан с поддержкой и наращиванием несырьевого неэнергетического экспорта на рынках дружественных стран. Белоусов напомнил, что озвученные в послании президента России параметры предполагают увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта на две трети, а экспорта продукции агропромышленного комплекса АПК – в полтора раза. Для продвижения отечественной продукции на внешних рынках будет предоставляться льготное инвестиционное, предэкспортное и торговое финансирование. Кроме того, правительство планирует оказывать помощь в формировании необходимой инфраструктуры не только внутри страны, но и за ее пределами.