Предприятия РФ привлекли 500 млрд рублей за счет поручительств Корпорации МСП
Корпорация МСП, которая поддерживает малый и средний бизнес в России, помогла предпринимателям привлечь в прошлом году 50 000 кредитов на 500 млрд руб. через «зонтичный» механизм поручительств. Об этом генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Зонтичные» поручительства помогают малому и среднему бизнесу получать банковское финансирование. Как рассказывал ранее Исаевич, в том числе это касается ситуаций, когда у предпринимателей не хватает или вовсе нет собственного залога.
«Корпорация МСП взяла на себя больший риск ответственности за предпринимателей, для того чтобы они смогли привлечь более 50 000 кредитов на сумму полтриллиона рублей. При этом важно, что каждый третий МСП не смог бы получить взаимное финансирование и был бы вынужден брать потребкредит по высоким ставкам», – приводит его слова пресс-служба правительства.
В ряде отраслей господдержкой покрыт почти каждый третий рубль, добавил Исаевич. Так, в 2023 г. МСП обрабатывающей промышленности привлекли более 530 млрд руб., высокотехнологичные компании – более 170 млрд руб., гостиничный бизнес – 25 млрд руб.
Процесс предоставления кредитной гарантийной поддержки государства упрощен, приведен к единым правилам и автоматизирован, за счет этого объемы господдержки ежегодно растут, рассказал глава Корпорации МСП. В 2023 г. показатель вырос на 27% и составил 1,6 трлн руб., а количество самих кредитов выросло за прошлый год на 20%.
Отдельно Исаевич рассказал о поддержке предпринимателей из приграничных регионов. С начала года, по его данным, Корпорация МСП запустила и выделила отдельный элемент «зонтичных» поручительств в объеме 20 млрд руб. для семи приграничных областей. За три месяца предприятия МСП привлекли 8,5 млрд руб., на второе полугодие зарезервированы еще 20 млрд руб., уточнил он.