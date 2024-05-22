Предприятия РФ привлекли 500 млрд рублей за счет поручительств Корпорации МСП

«Корпорация МСП взяла на себя больший риск ответственности за предпринимателей, для того чтобы они смогли привлечь более 50 000 кредитов на сумму полтриллиона рублей. При этом важно, что каждый третий МСП не смог бы получить взаимное финансирование и был бы вынужден брать потребкредит по высоким ставкам», – приводит его слова пресс-служба правительства.