Минсельхоз планирует создать реестр земель для рисоводства

Обсуждение вопроса о создании реестра земель для рисоводства подтвердил РБК глава Национального рисового союза Игорь Лобач. По его словам, такой шаг поможет защитить земли, пригодные для выращивания риса, от застройки. Он предположил, что реестр может включать земли, которые уже используются для производства риса, а также территории, где есть рисовые оросительные системы. По оценке Лобача, в России около 500 000 га рисовых оросительных систем, которые не используются или заброшены.