Минсельхоз планирует создать реестр земель для рисоводства
По словам другого собеседника в рисоводческой отрасли, реестр – только часть плана мероприятий по увеличению производства риса до 2 млн т. О намерении нарастить валовый сбор риса до 2 млн т за три года в феврале 2024 г. заявила на тот момент первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут (министр сельского хозяйства РФ с 14 мая 2024 г.).
В Минсельхозе напомнили о плане для увеличения производства риса до 2030 г. Там не уточнили, какие именно мероприятия входят в него. В ведомстве добавили, что в рамках дорожной карты предусмотрено взаимодействие с региональными органами управления АПК, научными учреждениями, сельхозпроизводителями, а также учреждениями в области мелиорации.
Обсуждение вопроса о создании реестра земель для рисоводства подтвердил РБК глава Национального рисового союза Игорь Лобач. По его словам, такой шаг поможет защитить земли, пригодные для выращивания риса, от застройки. Он предположил, что реестр может включать земли, которые уже используются для производства риса, а также территории, где есть рисовые оросительные системы. По оценке Лобача, в России около 500 000 га рисовых оросительных систем, которые не используются или заброшены.
В Федеральном научном центре риса подчеркнули, что использовать рисово-оросительные системы не по назначению недопустимо. Там отметили, что создание реестра позволит провести ревизию и повысить эффективность использования земель сельхозназначения.