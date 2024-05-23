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Минсельхоз планирует создать реестр земель для рисоводства

Ведомости

В Минсельхозе обсуждается создание отдельного реестра земель для выращивания риса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По словам другого собеседника в рисоводческой отрасли, реестр – только часть плана мероприятий по увеличению производства риса до 2 млн т. О намерении нарастить валовый сбор риса до 2 млн т за три года в феврале 2024 г. заявила на тот момент первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут (министр сельского хозяйства РФ с 14 мая 2024 г.).

В Минсельхозе напомнили о плане для увеличения производства риса до 2030 г. Там не уточнили, какие именно мероприятия входят в него. В ведомстве добавили, что в рамках дорожной карты предусмотрено взаимодействие с региональными органами управления АПК, научными учреждениями, сельхозпроизводителями, а также учреждениями в области мелиорации.

Обсуждение вопроса о создании реестра земель для рисоводства подтвердил РБК глава Национального рисового союза Игорь Лобач. По его словам, такой шаг поможет защитить земли, пригодные для выращивания риса, от застройки. Он предположил, что реестр может включать земли, которые уже используются для производства риса, а также территории, где есть рисовые оросительные системы. По оценке Лобача, в России около 500 000 га рисовых оросительных систем, которые не используются или заброшены.

В Федеральном научном центре риса подчеркнули, что использовать рисово-оросительные системы не по назначению недопустимо. Там отметили, что создание реестра позволит провести ревизию и повысить эффективность использования земель сельхозназначения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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