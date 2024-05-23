Минфин готов обсуждать отмену курсовых пошлин вместе с ростом налога на прибыль
Минфин России готов обсуждать с бизнесом отмену экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля вместе со «справедливым увеличением» налога на прибыль, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«В ходе обсуждения налоговых новаций бизнес предлагал отказаться от использования оборотных налогов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые не учитывают его финансовый результат. Готовы обсуждать это предложение в увязке со справедливым увеличением ставки налога на прибыль организации», – сообщил он в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
По словам главы Минфина, данная мера позволит облагать налогом конечный, а не оборотный результат компаний. Он добавил, что реализации меры способствует тот факт, что в РФ один из самых низких налогов на прибыль среди развивающихся стран (20%).
С 1 октября и до конца 2024 г. правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Пошлина составит 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85-90 руб./$, 5,5% – при курсе 90-95 руб./$. Максимальная ставка – 7% – будет установлена для экспортеров при курсе более 95 руб./$. При 80 руб./$ и ниже она равна нулю. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля. Меру приняли в целях защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен, для поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления.