Минфин готов обсуждать отмену курсовых пошлин вместе с ростом налога на прибыль

С 1 октября и до конца 2024 г. правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Пошлина составит 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85-90 руб./$, 5,5% – при курсе 90-95 руб./$. Максимальная ставка – 7% – будет установлена для экспортеров при курсе более 95 руб./$. При 80 руб./$ и ниже она равна нулю. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля. Меру приняли в целях защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен, для поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления.