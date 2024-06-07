Турция временно приостановит импорт пшеницы
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции временно приостановит ввоз пшеницы в страну с 21 июня по 15 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сроки ограничений могут быть скорректированы в зависимости от рыночных условий. В министерстве пояснили, что мера необходима для стабильности рынка и поддержки турецких производителей на фоне снижения цен из-за плотности поставок в период сбора урожая.
«Коммерсантъ» со ссылкой на данные Союза экспортеров зерна сообщает, что на середину апреля Турция была вторым покупателем российской пшеницы в этом сезоне. Лидером по импорту был Египет, третье место занял Бангладеш, в пятерку покупателей также вошли Пакистан и Алжир. Председатель правления организации Эдуард Зернин пояснил, что Турции удалось накопить существенный запас в объеме более 9 млн т, который, вероятно, и будет сейчас реализовывать, пишет газета.
В конце мая Зернин также сообщал «Интерфаксу», что экспорт зерна из России превысил 60 млн т с начала сельскохозяйственного года – с 1 июля 2023 г. По его словам, для РФ доля новых рынков стран Азии, Африки и Латинской Америки в поставках заметно выросла. Россия заново открыла для себя рынок Индонезии, Марокко, Эритреи, а также значительно нарастила поставки в Китай. При этом доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в поставках снизилась до 65% – до этого показатель был на уровне 80%.