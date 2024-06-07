Турция временно приостановит импорт пшеницы

В конце мая Зернин также сообщал «Интерфаксу», что экспорт зерна из России превысил 60 млн т с начала сельскохозяйственного года – с 1 июля 2023 г. По его словам, для РФ доля новых рынков стран Азии, Африки и Латинской Америки в поставках заметно выросла. Россия заново открыла для себя рынок Индонезии, Марокко, Эритреи, а также значительно нарастила поставки в Китай. При этом доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в поставках снизилась до 65% – до этого показатель был на уровне 80%.