FT: ФРС снизит процентные ставки только один раз в 2024 году
Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки только один раз в 2024 г., пишет Financial Times со ссылкой на оценки экономистов.
По данным опрошенных изданием экспертов, затянувшаяся инфляция вынуждает ФРС скорректировать график снижения процентных ставок. Более половины аналитиков, принявших участие в опросе газеты, отметили, что ФРС в этом году снизит ставки «лишь на четверть пункта». Почти четверть участников опроса ожидает «полного отсутствия сокращений».
При этом газетой фиксируется рост ожиданий мягкой посадки экономики США со стороны экспертов. Так, 52% респондентов-экономистов сомневаются в возможности рецессии США до 2026 г. или позже, причем в марте подобны взгляды разделяли 46% опрошенных.
Треть респондентов – самая большая группа – считает, что ФРС впервые в этом году снизит ставку в сентябре, на своем последнем заседании перед выборами президента США 5 ноября.
Как отмечает FT, сохранение высокой ставки до ноябрьских выборов в США станет «ударом для президента Джо Байдена», который баллотируется на следующие выборы главы государства. Однако, по словам экспертов издания, потенциальных избирателей от Байдена могут оттолкнуть высокая стоимость ипотеки и продуктов питания на фоне экономической политики Белого дома.
26 июля 2023 г. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25 до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%. Reuters 10 апреля писал, что за последние 12 месяцев индекс потребительских цен в США вырос на 3,5%, что является максимальным показателем с сентября 2023 г.
Издание The Messenger осенью 2023 г. писало, что, согласно официальной статистике, инфляция в США с января 2021 г., когда президент страны Джо Байден вступил в должность, по сентябрь 2023 г. составила 16,4%, но многие американцы полагают, что власти предоставляют неверные данные, потому что цены на продукты выросли гораздо сильнее, чем следует из информации профильных ведомств.