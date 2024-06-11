Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

FT: ФРС снизит процентные ставки только один раз в 2024 году

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки только один раз в 2024 г., пишет Financial Times со ссылкой на оценки экономистов.

По данным опрошенных изданием экспертов, затянувшаяся инфляция вынуждает ФРС скорректировать график снижения процентных ставок. Более половины аналитиков, принявших участие в опросе газеты, отметили, что ФРС в этом году снизит ставки «лишь на четверть пункта». Почти четверть участников опроса ожидает «полного отсутствия сокращений».

При этом газетой фиксируется рост ожиданий мягкой посадки экономики США со стороны экспертов. Так, 52% респондентов-экономистов сомневаются в возможности рецессии США до 2026 г. или позже, причем в марте подобны взгляды разделяли 46% опрошенных.

Треть респондентов – самая большая группа – считает, что ФРС впервые в этом году снизит ставку в сентябре, на своем последнем заседании перед выборами президента США 5 ноября.

Как отмечает FT, сохранение высокой ставки до ноябрьских выборов в США станет «ударом для президента Джо Байдена», который баллотируется на следующие выборы главы государства. Однако, по словам экспертов издания, потенциальных избирателей от Байдена могут оттолкнуть высокая стоимость ипотеки и продуктов питания на фоне экономической политики Белого дома.

26 июля 2023 г. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25 до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%. Reuters 10 апреля писал, что за последние 12 месяцев индекс потребительских цен в США вырос на 3,5%, что является максимальным показателем с сентября 2023 г.

Издание The Messenger осенью 2023 г. писало, что, согласно официальной статистике, инфляция в США с января 2021 г., когда президент страны Джо Байден вступил в должность, по сентябрь 2023 г. составила 16,4%, но многие американцы полагают, что власти предоставляют неверные данные, потому что цены на продукты выросли гораздо сильнее, чем следует из информации профильных ведомств.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных