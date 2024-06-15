РБК: счетная палата проверит эффективность налогового режима для самозанятых
Счетная палата разослала анонимный опрос об удовлетворенности условиями налогового режима для самозанятых и необходимости его дальнейших модификаций. С данными материалами ознакомился РБК.
«Результаты будут использованы для улучшения режима налога на профессиональный доход», – цитирует издание материалы ведомства.
В пресс-службе Счетной палаты РБК подтвердили проведение экспертно-аналитической оценки процедуры. «В рамках указанного мероприятия Счетной палатой организовано проведение социологического исследования, цель которого - получение обратной связи от плательщиков налога на профессиональный доход», - пояснили там.
По данным издания, Счетная палата спросила самозанятых, согласны ли они с текущей ставкой налога и видами деятельности, по которым может применяться налог. Также ведомство интересует, удовлетворены ли самозанятые размером предельно допустимого годового дохода.
В мае власти РФ начали обсуждение концепции изменений налоговой системы. Первая дискуссия состоялась на площадке экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам. 23 мая министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 г.