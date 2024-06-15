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РБК: счетная палата проверит эффективность налогового режима для самозанятых

Ведомости

Счетная палата разослала анонимный опрос об удовлетворенности условиями налогового режима для самозанятых и необходимости его дальнейших модификаций. С данными материалами ознакомился РБК.

«Результаты будут использованы для улучшения режима налога на профессиональный доход», – цитирует издание материалы ведомства.

В пресс-службе Счетной палаты РБК подтвердили проведение экспертно-аналитической оценки процедуры. «В рамках указанного мероприятия Счетной палатой организовано проведение социологического исследования, цель которого - получение обратной связи от плательщиков налога на профессиональный доход», - пояснили там.

По данным издания, Счетная палата спросила самозанятых, согласны ли они с текущей ставкой налога и видами деятельности, по которым может применяться налог. Также ведомство интересует, удовлетворены ли самозанятые размером предельно допустимого годового дохода.

В мае власти РФ начали обсуждение концепции изменений налоговой системы. Первая дискуссия состоялась на площадке экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам. 23 мая министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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