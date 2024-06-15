Импорт табачной продукции с 1 июля будет возможен только с акцизными марками

17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения правительства сообщал, что в России могут запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. 31 мая кабмин рекомендовал концептуально переработать законопроект о запрете продажи вейпов в РФ. В правительстве отметили, что установление указанного запрета не согласуется со ст. 6 закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства», в которой определены условия оборота такой продукции, в том числе никотинового сырья.