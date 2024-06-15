Импорт табачной продукции с 1 июля будет возможен только с акцизными марками
Ввоз иностранной табачной продукции в Россию с 1 июля будет возможен только с акцизными марками. Соответствующее постановление кабмина размещено на сайте официального опубликования правовой информации.
«Установить, что с 1 июля 2024 г. ввоз в РФ, в том числе из государств – членов Евразийского экономического союза, и перемещение по территории РФ табачной продукции иностранного производства, ввозимой в РФ с целью ее реализации, допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки», – указано в документе.
17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения правительства сообщал, что в России могут запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. 31 мая кабмин рекомендовал концептуально переработать законопроект о запрете продажи вейпов в РФ. В правительстве отметили, что установление указанного запрета не согласуется со ст. 6 закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства», в которой определены условия оборота такой продукции, в том числе никотинового сырья.
13 декабря 2023 г. правительственная подкомиссия одобрила предложение Министерства финансов о введение 5%-ной таможенной пошлины на ввоз электронных сигарет. 17 октября правительство отменило мораторий на проверки магазинов вейпов и кальянов, который должен был действовать до 2025 г.