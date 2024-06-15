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Импорт табачной продукции с 1 июля будет возможен только с акцизными марками

Ведомости

Ввоз иностранной табачной продукции в Россию с 1 июля будет возможен только с акцизными марками. Соответствующее постановление кабмина размещено на сайте официального опубликования правовой информации.

«Установить, что с 1 июля 2024 г. ввоз в РФ, в том числе из государств – членов Евразийского экономического союза, и перемещение по территории РФ табачной продукции иностранного производства, ввозимой в РФ с целью ее реализации, допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки», – указано в документе.

17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения правительства сообщал, что в России могут запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. 31 мая кабмин рекомендовал концептуально переработать законопроект о запрете продажи вейпов в РФ. В правительстве отметили, что установление указанного запрета не согласуется со ст. 6 закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства», в которой определены условия оборота такой продукции, в том числе никотинового сырья.

13 декабря 2023 г. правительственная подкомиссия одобрила предложение Министерства финансов о введение 5%-ной таможенной пошлины на ввоз электронных сигарет. 17 октября правительство отменило мораторий на проверки магазинов вейпов и кальянов, который должен был действовать до 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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