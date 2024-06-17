Комитет Госдумы по бюджету поддержал увеличение НДПИ для угля, золота и алмазов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект по увеличению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для добычи железной руды, удобрений, угля, алмазов и золота. Заседание ГД транслировалось на сайте ДумаТВ.
Для энергетических и коксующихся углей предлагается установить дополнительную надбавку к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цен в морских портах Дальнего Востока.
С 1 января 2025 г. предлагается ввести НДПИ на золото в 10% от превышения мировой цены $1900 за тройскую унцию. Кроме того, с 8% до 8,4% увеличивается адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней.
22 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДПИ на золото на 78 000 руб. за кг с 1 июня по 31 декабря 2024 г. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее пояснял, что предложение о повышении НДПИ связано с «обнулением» экспорта золота в России после введения экспортных пошлин в 2022 г. Он также отмечал, что Минфин обсуждал инициативу о повышении НДПИ на золото с золотодобывающими компаниями.