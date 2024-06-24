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Доля стран СНГ во внешней торговле России выросла до 16% в первом квартале

Ведомости

За первые три месяца этого года доля стран СНГ во внешней торговле России увеличилась почти до 16%. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

«Страны СНГ были и остаются ключевыми партнерами России. Их доля во внешней торговле нашей страны стабильно увеличивается. В прошлом году – до 14,6%, в I квартале 2024 г. – практически до 16%», – рассказал Вольвач на заседании экономического совета содружества в Москве.

Позитивная динамика наблюдается и по товарообороту России со странами СНГ: в 2023 г. показатель вырос на 5,8%, а в I квартале этого года – на 6,7%.

Дальнейшему укреплению экономического сотрудничества членов СНГ будет способствовать вступление в силу Соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, отметил замминистра. Договоренность была достигнута главами правительств стран содружества в июне 2023 г., спустя 11 лет переговоров. Руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников тогда сообщал «Ведомостям», что Россия больше экспортирует в страны СНГ, чем импортирует, поэтому такое соглашение будет выгодно для государства. В РФ соответствующий закон был подписан 12 июня, и вступит в силу в конце июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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