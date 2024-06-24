Доля стран СНГ во внешней торговле России выросла до 16% в первом квартале
За первые три месяца этого года доля стран СНГ во внешней торговле России увеличилась почти до 16%. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
«Страны СНГ были и остаются ключевыми партнерами России. Их доля во внешней торговле нашей страны стабильно увеличивается. В прошлом году – до 14,6%, в I квартале 2024 г. – практически до 16%», – рассказал Вольвач на заседании экономического совета содружества в Москве.
Позитивная динамика наблюдается и по товарообороту России со странами СНГ: в 2023 г. показатель вырос на 5,8%, а в I квартале этого года – на 6,7%.
Дальнейшему укреплению экономического сотрудничества членов СНГ будет способствовать вступление в силу Соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, отметил замминистра. Договоренность была достигнута главами правительств стран содружества в июне 2023 г., спустя 11 лет переговоров. Руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников тогда сообщал «Ведомостям», что Россия больше экспортирует в страны СНГ, чем импортирует, поэтому такое соглашение будет выгодно для государства. В РФ соответствующий закон был подписан 12 июня, и вступит в силу в конце июля.