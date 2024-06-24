Счетная палата проверила исполнение расходов бюджета в сфере транспорта
В прошлом году расходы по госпрограмме «Развитие транспортной системы» были исполнены на уровне 99,8%, выяснила Счетная палата. При этом в ходе проверки выявлены недостроенные объекты у Росавиации и Федерального агентства морского и речного транспорта, а также нарушения в сфере закупок.
«В целом мы отмечаем ряд положительных тенденций в развитии транспортной отрасли. Так, пассажирооборот вырос по сравнению с 2022 г. на всех видах транспорта, особенно в сфере воздушных перевозок – на 16,1% и в сфере железнодорожных перевозок – на 6,6%», – отметил на коллегии аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.
В ходе проверки также был проведен анализ реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Он показал, что Росморречфлот не завершил строительство трех объектов из шести, планируемых к вводу в 2023 г., а Росавиация – одного из пяти. Кроме того, эти и другие транспортные агентства Минтранса допустили ряд нарушений в сфере закупок.
В конце прошлого года аналитическая компания Sherpa Group представила обзор, согласно которому общие бюджетные и внебюджетные расходы в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» в ближайшие три года будут снижаться. По расчетам, к следующему году показатель упадет более чем на 40% по сравнению с 2022 г. и составит 1,54 трлн руб. Такая тенденция может быть связана с неопределенностью дальнейших инфраструктурных планов государства, от которой в большей степени страдает железнодорожная отрасль, подчеркивается в обзоре.