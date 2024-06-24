Счетная палата проверила исполнение расходов бюджета в сфере транспорта

В конце прошлого года аналитическая компания Sherpa Group представила обзор, согласно которому общие бюджетные и внебюджетные расходы в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» в ближайшие три года будут снижаться. По расчетам, к следующему году показатель упадет более чем на 40% по сравнению с 2022 г. и составит 1,54 трлн руб. Такая тенденция может быть связана с неопределенностью дальнейших инфраструктурных планов государства, от которой в большей степени страдает железнодорожная отрасль, подчеркивается в обзоре.