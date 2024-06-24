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Счетная палата проверила исполнение расходов бюджета в сфере транспорта

Ведомости

В прошлом году расходы по госпрограмме «Развитие транспортной системы» были исполнены на уровне 99,8%, выяснила Счетная палата. При этом в ходе проверки выявлены недостроенные объекты у Росавиации и Федерального агентства морского и речного транспорта, а также нарушения в сфере закупок.

«В целом мы отмечаем ряд положительных тенденций в развитии транспортной отрасли. Так, пассажирооборот вырос по сравнению с 2022 г. на всех видах транспорта, особенно в сфере воздушных перевозок – на 16,1% и в сфере железнодорожных перевозок – на 6,6%», – отметил на коллегии аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

В ходе проверки также был проведен анализ реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Он показал, что Росморречфлот не завершил строительство трех объектов из шести, планируемых к вводу в 2023 г., а Росавиация – одного из пяти. Кроме того, эти и другие транспортные агентства Минтранса допустили ряд нарушений в сфере закупок.

В конце прошлого года аналитическая компания Sherpa Group представила обзор, согласно которому общие бюджетные и внебюджетные расходы в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» в ближайшие три года будут снижаться. По расчетам, к следующему году показатель упадет более чем на 40% по сравнению с 2022 г. и составит 1,54 трлн руб. Такая тенденция может быть связана с неопределенностью дальнейших инфраструктурных планов государства, от которой в большей степени страдает железнодорожная отрасль, подчеркивается в обзоре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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