Правительство утвердило порядок передачи имущества резидентам ТОР
Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) смогут получить имущество в аренду или собственность без проведения торгов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Резиденты ТОР смогут использовать государственное и муниципальное имущество для реализации инвестиционных проектов. Теперь его могут передать управляющим компаниям ТОР, после чего резиденты имеют возможность взять его в аренду для реализации инвестиционных проектов. После их выполнения резиденты смогут выкупить предоставленное имущество и получить право собственности на него без торгов.
Такой же порядок действует и при передаче недвижимого имущества. Соответствующий закон приняли в феврале этого года, для его реализации подготовлено постановление.
ТОР – инструмент развития территорий, призванный стимулировать отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны. В апреле этого года кабмин расширил ТОР «Забайкалье» – в ее состав вошли участки общей площадью 78 800 га.