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Правительство утвердило порядок передачи имущества резидентам ТОР

Ведомости

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) смогут получить имущество в аренду или собственность без проведения торгов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Резиденты ТОР смогут использовать государственное и муниципальное имущество для реализации инвестиционных проектов. Теперь его могут передать управляющим компаниям ТОР, после чего резиденты имеют возможность взять его в аренду для реализации инвестиционных проектов. После их выполнения резиденты смогут выкупить предоставленное имущество и получить право собственности на него без торгов.

Такой же порядок действует и при передаче недвижимого имущества. Соответствующий закон приняли в феврале этого года, для его реализации подготовлено постановление.

ТОР – инструмент развития территорий, призванный стимулировать отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны. В апреле этого года кабмин расширил ТОР «Забайкалье» – в ее состав вошли участки общей площадью 78 800 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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