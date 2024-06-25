Правительство утвердило порядок передачи имущества резидентам ТОР

Резиденты ТОР смогут использовать государственное и муниципальное имущество для реализации инвестиционных проектов. Теперь его могут передать управляющим компаниям ТОР, после чего резиденты имеют возможность взять его в аренду для реализации инвестиционных проектов. После их выполнения резиденты смогут выкупить предоставленное имущество и получить право собственности на него без торгов.