Шадаев: интернет-экономика РФ за последние четыре года увеличилась в 3,5 раза

В январе текущего года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ожидаемая выручка топ-100 российских IT-компаний увеличится в 2,5 раза до 5,3 трлн руб. благодаря реализации нацпроекта «Экономика данных». По словам вице-премьера, до 2030 г. будет поддержано не менее 1000 IT-стартапов, создано порядка 2000 решений и продуктов, а также подготовлено более 850 000 специалистов в сфере IT.