Шадаев: интернет-экономика РФ за последние четыре года увеличилась в 3,5 раза
Интернет-экономика России за последние четыре года увеличилась в 3,5 раза, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Интернет-экономика у нас растет очень неплохо. В 3,5 раза за четыре года», – заявил он.
По словам министра, рост произошел в основном за счет маркетплейсов. Шадаев также отметил, что IT-отрасль выросла почти в два раза и нарастила долю в ВВП РФ до 3,5%.
В январе текущего года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ожидаемая выручка топ-100 российских IT-компаний увеличится в 2,5 раза до 5,3 трлн руб. благодаря реализации нацпроекта «Экономика данных». По словам вице-премьера, до 2030 г. будет поддержано не менее 1000 IT-стартапов, создано порядка 2000 решений и продуктов, а также подготовлено более 850 000 специалистов в сфере IT.
В конце 2023 г. директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников сообщил, что вклад интернета в экономику (ВВП) России вырос в 2023 г. на 35% до 16,4 трлн руб.