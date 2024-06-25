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Шадаев: интернет-экономика РФ за последние четыре года увеличилась в 3,5 раза

Ведомости

Интернет-экономика России за последние четыре года увеличилась в 3,5 раза, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Интернет-экономика у нас растет очень неплохо. В 3,5 раза за четыре года», – заявил он.

По словам министра, рост произошел в основном за счет маркетплейсов. Шадаев также отметил, что IT-отрасль выросла почти в два раза и нарастила долю в ВВП РФ до 3,5%.

В январе текущего года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ожидаемая выручка топ-100 российских IT-компаний увеличится в 2,5 раза до 5,3 трлн руб. благодаря реализации нацпроекта «Экономика данных». По словам вице-премьера, до 2030 г. будет поддержано не менее 1000 IT-стартапов, создано порядка 2000 решений и продуктов, а также подготовлено более 850 000 специалистов в сфере IT.

В конце 2023 г. директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников сообщил, что вклад интернета в экономику (ВВП) России вырос в 2023 г. на 35% до 16,4 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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