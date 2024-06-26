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Минфин не готов поддержать увеличение трат из ФНБ до 6 трлн рублей

Ведомости

Минфин не готов поддержать расширение лимита использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 4,2 трлн до 6 трлн руб. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что решение о повышении лимита может принять только президент России. Сейчас для финансирования инфраструктурных проектов можно использовать 4,2 трлн руб. из средств ФНБ, напомнила Окладникова.

«Возвратность этих средств длинная, по большинству проектов есть грейс-период. Это крупные и тяжелые с точки зрения окупаемости проекты, из-за чего они и финансируются из Фонда национального благосостояния. Увеличение до 6 трлн с учетом сегодняшнего остатка в ФНБ мы пока не готовы поддержать», – отметила замминистра.

Она уточнила, что установленный лимит еще не использован, а увеличение возможных трат приведет к тому, что в ФНБ останется меньше свободных средств. «Соответственно, наша "подушка безопасности" станет меньше», – пояснила Окладникова.

Замминистра добавила, что расширение лимита возможно при пополнении ФНБ, что предполагает дополнительные нефтегазовые доходы сверх базовых.

16 мая «Ведомости» писали, что Минэк предложил правительству расширить лимит использования средств ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн руб. в связи с тем, что прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен. Один из источников пояснил, что дополнительные средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны. По его словам, запрос на увеличение инвестиций от компаний есть. Другой собеседник усомнился, что кабмин поддержит это предложение. Он пояснил, что с учетом невысокой ликвидной части ФНБ и сохраняющейся высокой инфляции не стоит дополнительно повышать ожидания госрасходов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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