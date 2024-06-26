Минфин не готов поддержать увеличение трат из ФНБ до 6 трлн рублей

16 мая «Ведомости» писали, что Минэк предложил правительству расширить лимит использования средств ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн руб. в связи с тем, что прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен. Один из источников пояснил, что дополнительные средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны. По его словам, запрос на увеличение инвестиций от компаний есть. Другой собеседник усомнился, что кабмин поддержит это предложение. Он пояснил, что с учетом невысокой ликвидной части ФНБ и сохраняющейся высокой инфляции не стоит дополнительно повышать ожидания госрасходов.