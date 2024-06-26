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«Коммерсантъ»: правительство обсуждает увеличение пошлин на горное оборудование

Ведомости

Правительство может увеличить ввозные таможенные пошлины на горное оборудование. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг, который уведомил органы исполнительной власти о соответствующем обсуждении.

Предполагается, что пошлины коснутся кранов, горнопроходческих, буровых, дробильно-размольных и сортировочных машин. Меры направлены в том числе и на недружественные страны. Других подробностей повышения пошлин Минпромторг не привел. Неназванный источник «Коммерсанта» в министерстве заявил, что ведомство расширило список оборудования, на которое могут повысить пошлины. Их дополнили машинами для сортировки, дробления грунта и руды, а также мостовыми и башенными кранами.

Как сообщает издание со ссылкой на неназванные источники, в прошлом году представители ассоциации «Русская сталь» критиковали планы ввести пошлины в размере 35% на импорт оборудования из недружественных стран. Они также были недовольны повышением пошлин на поставки из дружественных стран. Минпромторг может увеличить пошлины на ввоз оборудования из таких государств на 5-10%. По словам источников, повышение цен на ввозимое оборудование может спровоцировать подорожание российской продукции. При этом на производство изменения не повлияют.

Помимо повышения пошлин на горное оборудование, Минпромторг в апреле предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники. «Ведомости» писали, что министерство попросило компании предоставить данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка. В первую очередь возможность повышения пошлин рассматривается по товарным категориям, в которых объем внутреннего производства достаточен для покрытия потребностей рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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