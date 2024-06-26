«Коммерсантъ»: правительство обсуждает увеличение пошлин на горное оборудование

Как сообщает издание со ссылкой на неназванные источники, в прошлом году представители ассоциации «Русская сталь» критиковали планы ввести пошлины в размере 35% на импорт оборудования из недружественных стран. Они также были недовольны повышением пошлин на поставки из дружественных стран. Минпромторг может увеличить пошлины на ввоз оборудования из таких государств на 5-10%. По словам источников, повышение цен на ввозимое оборудование может спровоцировать подорожание российской продукции. При этом на производство изменения не повлияют.