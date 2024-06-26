«Коммерсантъ»: правительство обсуждает увеличение пошлин на горное оборудование
Правительство может увеличить ввозные таможенные пошлины на горное оборудование. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг, который уведомил органы исполнительной власти о соответствующем обсуждении.
Предполагается, что пошлины коснутся кранов, горнопроходческих, буровых, дробильно-размольных и сортировочных машин. Меры направлены в том числе и на недружественные страны. Других подробностей повышения пошлин Минпромторг не привел. Неназванный источник «Коммерсанта» в министерстве заявил, что ведомство расширило список оборудования, на которое могут повысить пошлины. Их дополнили машинами для сортировки, дробления грунта и руды, а также мостовыми и башенными кранами.
Как сообщает издание со ссылкой на неназванные источники, в прошлом году представители ассоциации «Русская сталь» критиковали планы ввести пошлины в размере 35% на импорт оборудования из недружественных стран. Они также были недовольны повышением пошлин на поставки из дружественных стран. Минпромторг может увеличить пошлины на ввоз оборудования из таких государств на 5-10%. По словам источников, повышение цен на ввозимое оборудование может спровоцировать подорожание российской продукции. При этом на производство изменения не повлияют.
Помимо повышения пошлин на горное оборудование, Минпромторг в апреле предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники. «Ведомости» писали, что министерство попросило компании предоставить данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка. В первую очередь возможность повышения пошлин рассматривается по товарным категориям, в которых объем внутреннего производства достаточен для покрытия потребностей рынка.