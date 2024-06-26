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Минфин оценил поступления от повышенной ставки НДФЛ в 181 млрд рублей

Ведомости

В 2024 г. объем поступлений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн руб. в год составит около 181 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России. 

С момента введения повышенной ставки НДФЛ в 2021 г. в бюджет поступило около 441 млрд руб. За первые пять месяцев 2024 г. объем поступлений превысил 56 млрд руб. По итогам 2023 г. граждане с доходов выше 5 млн руб. в год заплатили 160,4 млрд руб. налогов.

В 2022 г. этот показатель составил 141,8 млрд руб., а в 2021 г. – 82,7 млрд руб.

21 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы, который в том числе включает прогрессивную шкалу НДФЛ. Инициативу была представлена Минфином в конце мая. Согласно поправкам, предлагается установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Так, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставку НДФЛ предлагается сделать на уровне 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%. Самая высокая ставка устанавливается для доходов свыше 50 млн руб. – 22%.

Изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны, т. е. около 2,5 млн человек. Участники спецоперации не подпадают под изменения. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2025 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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