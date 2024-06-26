Минфин оценил поступления от повышенной ставки НДФЛ в 181 млрд рублей
В 2024 г. объем поступлений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн руб. в год составит около 181 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.
С момента введения повышенной ставки НДФЛ в 2021 г. в бюджет поступило около 441 млрд руб. За первые пять месяцев 2024 г. объем поступлений превысил 56 млрд руб. По итогам 2023 г. граждане с доходов выше 5 млн руб. в год заплатили 160,4 млрд руб. налогов.
В 2022 г. этот показатель составил 141,8 млрд руб., а в 2021 г. – 82,7 млрд руб.
21 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы, который в том числе включает прогрессивную шкалу НДФЛ. Инициативу была представлена Минфином в конце мая. Согласно поправкам, предлагается установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Так, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставку НДФЛ предлагается сделать на уровне 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%. Самая высокая ставка устанавливается для доходов свыше 50 млн руб. – 22%.
Изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны, т. е. около 2,5 млн человек. Участники спецоперации не подпадают под изменения. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2025 г.