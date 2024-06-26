Минфин оценил поступления от повышенной ставки НДФЛ в 181 млрд рублей

21 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы, который в том числе включает прогрессивную шкалу НДФЛ. Инициативу была представлена Минфином в конце мая. Согласно поправкам, предлагается установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Так, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставку НДФЛ предлагается сделать на уровне 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%. Самая высокая ставка устанавливается для доходов свыше 50 млн руб. – 22%.