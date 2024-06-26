FT: Болгария и Румыния не прошли экономические тесты на вступление в еврозону
Болгария и Румыния не смогли подтвердить соответствие экономическим критериям, необходимым для вступления в еврозону, сообщает Financial Times.
Соответствующее решение было объявлено Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Европейской комиссией (ЕК). ЕЦБ и ЕК пояснили, что в этих странах инфляция слишком высока по сравнению с остальными странами блока. В органах также отметили, что в Румынии и Болгарии все еще существует проблема коррупции и отмывания денег.
По данным FT, Болгария могла бы присоединиться к зоне евро в начале 2025 г., если бы выполнила все условиях регуляторов ЕС. По результатам оценки комиссией готовности шести стран, не входящих в Евросоюз, к вступлению в единую валютную зону Болгария выполнила все критерии, кроме снижения инфляции до уровня ЕС. Так, инфляция в Болгарии составила в среднем 5,1% за год, закончившийся в мае, что значительно выше максимального порога в 3,3%, рассчитанного для других членов ЕС, сообщил ЕЦБ.
Качество институтов и управления улучшилось, но все еще остается «относительно слабым» в Болгарии, Румынии и Венгрии, сообщил ЕЦБ. Регулятор отметил слабость деловой среды, неэффективность государственного управления, уклонение от уплаты налогов, коррупцию, отсутствие социальной интеграции, недостаток прозрачности, отсутствие независимости судебной системы или плохой доступ к онлайн-услугам.
16 мая ЕК оставила без изменений прогноз ВВП еврозоны на текущий год – ожидания сохранились на уровне 0,8%. А прогноз на 2025 г. был пересмотрен в худшую сторону – с 1,5%, ожидавшихся в зимнем прогнозе, до 1,4%. По итогам текущего года комиссия ожидает ценовую динамику на уровне 2,5% вместо ожидавшихся ранее 2,7%, в 2025 г. – 2,1% вместо 2,2%.