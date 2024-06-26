FT: Болгария и Румыния не прошли экономические тесты на вступление в еврозону

По данным FT, Болгария могла бы присоединиться к зоне евро в начале 2025 г., если бы выполнила все условиях регуляторов ЕС. По результатам оценки комиссией готовности шести стран, не входящих в Евросоюз, к вступлению в единую валютную зону Болгария выполнила все критерии, кроме снижения инфляции до уровня ЕС. Так, инфляция в Болгарии составила в среднем 5,1% за год, закончившийся в мае, что значительно выше максимального порога в 3,3%, рассчитанного для других членов ЕС, сообщил ЕЦБ.