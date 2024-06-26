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FT: Болгария и Румыния не прошли экономические тесты на вступление в еврозону

Ведомости

Болгария и Румыния не смогли подтвердить соответствие экономическим критериям, необходимым для вступления в еврозону, сообщает Financial Times.

Соответствующее решение было объявлено Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Европейской комиссией (ЕК). ЕЦБ и ЕК пояснили, что в этих странах инфляция слишком высока по сравнению с остальными странами блока. В органах также отметили, что в Румынии и Болгарии все еще существует проблема коррупции и отмывания денег.

По данным FT, Болгария могла бы присоединиться к зоне евро в начале 2025 г., если бы выполнила все условиях регуляторов ЕС. По результатам оценки комиссией готовности шести стран, не входящих в Евросоюз, к вступлению в единую валютную зону Болгария выполнила все критерии, кроме снижения инфляции до уровня ЕС. Так, инфляция в Болгарии составила в среднем 5,1% за год, закончившийся в мае, что значительно выше максимального порога в 3,3%, рассчитанного для других членов ЕС, сообщил ЕЦБ.

Качество институтов и управления улучшилось, но все еще остается «относительно слабым» в Болгарии, Румынии и Венгрии, сообщил ЕЦБ. Регулятор отметил слабость деловой среды, неэффективность государственного управления, уклонение от уплаты налогов, коррупцию, отсутствие социальной интеграции, недостаток прозрачности, отсутствие независимости судебной системы или плохой доступ к онлайн-услугам.

16 мая ЕК оставила без изменений прогноз ВВП еврозоны на текущий год – ожидания сохранились на уровне 0,8%. А прогноз на 2025 г. был пересмотрен в худшую сторону – с 1,5%, ожидавшихся в зимнем прогнозе, до 1,4%. По итогам текущего года комиссия ожидает ценовую динамику на уровне 2,5% вместо ожидавшихся ранее 2,7%, в 2025 г. – 2,1% вместо 2,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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