Минтруд хочет решить проблему дефицита кадров за счет трудоустройства инвалидов
Одним из потенциальных источников восполнения дефицита кадров в России могут стать трудоспособные инвалиды. Для них необходимо создать условия профессиональной самореализации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект концепции по повышению уровня занятости инвалидов на период до 2030 г., разработанной Минтрудом.
В документе указано, что три четверти людей с ограниченными возможностями в трудоспособном возрасте не трудоустроены из-за нежелания трудиться по предлагаемым вакансиям и недостаточной заинтересованности работодателя в найме инвалидов, утверждается в документе. Чтобы привлечь данную группу к трудовой сфере, предлагается освободить от НДФЛ инвалидов первой группы, дать преференции компаниям, нанимающим инвалидов, и оказывать повышенную помощь при открытии своего бизнеса.
В проекте упомянуто, что численность инвалидов в трудоспособном возрасте в России в 2023 г. составила 4,2 млн человек. Трудоустроены только 28% из них – 1,2 млн человек. Почти половина работающих трудоустроены в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и социальном обеспечении, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств.
В ноябре 2023 г. глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась «без свободных рук». Она отметила, что основным фактором, сдерживающим дальнейший рост экономики, является не столько нехватка денег, сколько кадровый голод. Особенно остро, по ее словам, эту проблему ощущают отрасли, которые уже «перешагнули докризисный уровень», такие как, например, машиностроение и химическая промышленность.