Мишустин сообщил об изменениях механизма госзакупок малого объема
Правительство России скорректирует механизм государственных и муниципальных закупок малого объема – до 600 000 руб. Планируется создать каталог товаров с акцентом на цифровые паспорта российской промышленной продукции. Об этом на оперативном совещании рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Изменения будут вестись в рамках утвержденной до 2027 г. концепции совершенствования закупок. В частности, планируется создание каталога с описанием конкретных товаров, чтобы заказчики могли выбирать лучшее ценовое предложение. Кроме того, предполагается ввести единые требования к информационным системам, используемым для проведения госзакупок. Также появится возможность обжаловать результаты торгов.
«Предусмотрен целый ряд других инструментов, которые ускорят небольшие и частые закупки и, что самое главное, сделают их более прозрачными. И конечно, облегчат участие в них средних и малых предприятий, в которых трудятся, кстати, порядка 30 млн человек», – сказал Мишустин.
В конце апреля Минфин России сообщил, что объем госзакупок в России в I квартале увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 85 раз возросло число контрактов с единственным поставщиком в электронной форме. Кроме того, на 53% увеличилось количество участников, которые являются самозанятыми.