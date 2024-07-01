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Мишустин сообщил об изменениях механизма госзакупок малого объема

Ведомости

Правительство России скорректирует механизм государственных и муниципальных закупок малого объема – до 600 000 руб. Планируется создать каталог товаров с акцентом на цифровые паспорта российской промышленной продукции. Об этом на оперативном совещании рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменения будут вестись в рамках утвержденной до 2027 г. концепции совершенствования закупок. В частности, планируется создание каталога с описанием конкретных товаров, чтобы заказчики могли выбирать лучшее ценовое предложение. Кроме того, предполагается ввести единые требования к информационным системам, используемым для проведения госзакупок. Также появится возможность обжаловать результаты торгов.

«Предусмотрен целый ряд других инструментов, которые ускорят небольшие и частые закупки и, что самое главное, сделают их более прозрачными. И конечно, облегчат участие в них средних и малых предприятий, в которых трудятся, кстати, порядка 30 млн человек», – сказал Мишустин.

В конце апреля Минфин России сообщил, что объем госзакупок в России в I квартале увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 85 раз возросло число контрактов с единственным поставщиком в электронной форме. Кроме того, на 53% увеличилось количество участников, которые являются самозанятыми.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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