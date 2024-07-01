Мишустин сообщил об изменениях механизма госзакупок малого объема

В конце апреля Минфин России сообщил, что объем госзакупок в России в I квартале увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 85 раз возросло число контрактов с единственным поставщиком в электронной форме. Кроме того, на 53% увеличилось количество участников, которые являются самозанятыми.