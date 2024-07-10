Национальное бюро статистики Китая сообщило о замедлении инфляции

Согласно отчету ведомства, цены на продукты питания упали на 2,1%, а цены на непродовольственные товары выросли на 0,8%. Вместе с этим цены на потребительские товары упали на 0,1%. Цены на медицинские услуги увеличились на 1,5%, на образовательные – на 1,7%. Недвижимость подорожала на 0,2%.