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Национальное бюро статистики Китая сообщило о замедлении инфляции

Ведомости

В июне этого года потребительские цены в Китае выросли на 0,2% в годовом выражении, это минимальный показатель с марта. Это следует из данных Национального бюро статистики КНР.

В среднем с января по июнь потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне цены упали на 0,2% в месячном исчислении.

Согласно отчету ведомства, цены на продукты питания упали на 2,1%, а цены на непродовольственные товары выросли на 0,8%. Вместе с этим цены на потребительские товары упали на 0,1%. Цены на медицинские услуги увеличились на 1,5%, на образовательные – на 1,7%. Недвижимость подорожала на 0,2%.

В начале этого года в Китае была зафиксирована рекордная дефляция за 15 лет. Цены по итогам января снизились на 0,8%. Дефляция преодолела значения периода пандемийного локдауна в декабре 2020 г., когда цены снижались на 0,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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