Национальное бюро статистики Китая сообщило о замедлении инфляции
В июне этого года потребительские цены в Китае выросли на 0,2% в годовом выражении, это минимальный показатель с марта. Это следует из данных Национального бюро статистики КНР.
В среднем с января по июнь потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне цены упали на 0,2% в месячном исчислении.
Согласно отчету ведомства, цены на продукты питания упали на 2,1%, а цены на непродовольственные товары выросли на 0,8%. Вместе с этим цены на потребительские товары упали на 0,1%. Цены на медицинские услуги увеличились на 1,5%, на образовательные – на 1,7%. Недвижимость подорожала на 0,2%.
В начале этого года в Китае была зафиксирована рекордная дефляция за 15 лет. Цены по итогам января снизились на 0,8%. Дефляция преодолела значения периода пандемийного локдауна в декабре 2020 г., когда цены снижались на 0,5%.