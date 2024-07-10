Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Поправки предусматривают установление пяти ступеней ставок НДФЛ. За минимальную ставку берется 13%, она применяется при доходе до 2,4 млн руб. Максимальная ставка устанавливается на уровне 22% для доходов, которые превышают 50 млн руб. Помимо этого, предлагается также повысить налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.