Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Совет Федерации одобрил закон, который вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22%, следует из трансляции заседания.
До этого, 10 июля, депутаты Госдумы единогласно приняли поправки в Налоговый кодекс России, которые вводят пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ. 20 июня Госдума одобрила поправки в первом чтении, а 9 июля – во втором.
Поправки предусматривают установление пяти ступеней ставок НДФЛ. За минимальную ставку берется 13%, она применяется при доходе до 2,4 млн руб. Максимальная ставка устанавливается на уровне 22% для доходов, которые превышают 50 млн руб. Помимо этого, предлагается также повысить налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.
В мае министерство финансов представило пакет законопроектов, который включает поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.