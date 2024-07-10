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Недельная инфляция в России замедлилась до 0,27%

Ведомости

За период со 2 по 8 июля 2024 г. инфляция, по оценке Росстата, замедлилась до 0,27%. Об этом сообщается в отчете статистического ведомства.

Потребительские цены с начала июля выросли на 0,77%, с начала года – на 4,68%.

Рост цен на хлеб ржаной, овощные детские консервы и водку рост составил 0,5%, на макаронные изделия – 0,4%, на баранину, подсолнечное масло, сахар-песок и вермишель – 0,3%, на говядину, вареные колбасы, мороженую рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры – 0,2%, на свинину, масло сливочное, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничный хлеб, пшеничную муку, печенье, поваренную соль и обеды в столовой, кафе, закусочной – на 0,1%. Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,6%.

Снизились цены: на куриные яйца (на 0,5%), гречневую крупу (0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания (0,1%).

4 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что вопрос повышения ключевой ставки станет основным для обсуждения на заседании совета директоров Банка России в июле. Главу ЦБ спросили о том, вступила ли экономика в проинфляционный сценарий. Набиуллина отметила, что после последнего заседания по ставке регулятор получил данные по инфляции за май, по итогам того месяца цены выросли на 8,3% в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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