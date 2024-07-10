Недельная инфляция в России замедлилась до 0,27%
За период со 2 по 8 июля 2024 г. инфляция, по оценке Росстата, замедлилась до 0,27%. Об этом сообщается в отчете статистического ведомства.
Потребительские цены с начала июля выросли на 0,77%, с начала года – на 4,68%.
Рост цен на хлеб ржаной, овощные детские консервы и водку рост составил 0,5%, на макаронные изделия – 0,4%, на баранину, подсолнечное масло, сахар-песок и вермишель – 0,3%, на говядину, вареные колбасы, мороженую рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры – 0,2%, на свинину, масло сливочное, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничный хлеб, пшеничную муку, печенье, поваренную соль и обеды в столовой, кафе, закусочной – на 0,1%. Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,6%.
Снизились цены: на куриные яйца (на 0,5%), гречневую крупу (0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания (0,1%).
4 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что вопрос повышения ключевой ставки станет основным для обсуждения на заседании совета директоров Банка России в июле. Главу ЦБ спросили о том, вступила ли экономика в проинфляционный сценарий. Набиуллина отметила, что после последнего заседания по ставке регулятор получил данные по инфляции за май, по итогам того месяца цены выросли на 8,3% в годовом выражении.