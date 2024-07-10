Недельная инфляция в России замедлилась до 0,27%

4 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что вопрос повышения ключевой ставки станет основным для обсуждения на заседании совета директоров Банка России в июле. Главу ЦБ спросили о том, вступила ли экономика в проинфляционный сценарий. Набиуллина отметила, что после последнего заседания по ставке регулятор получил данные по инфляции за май, по итогам того месяца цены выросли на 8,3% в годовом выражении.