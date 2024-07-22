Киев достиг договоренностей по реструктуризации внешнего долга

Украина заморозила выплаты по внешнему долгу в 2022 г. Срок действия моратория истекает 1 августа с выплатой купона в 2026 г. Как МВФ, так и двусторонние кредиторы страны, в число которых входят США и Парижский клуб, согласились с предложениями Украины. Правительство страны и кредиторы договорились о реструктуризации требований в два пакета – облигации А и облигации Б – аналогичная структура использовалась при реструктуризации долга Замбии. Облигация B работает как будущий стимул для держателей облигаций, поскольку она предложит более высокие выплаты, если номинальный рост внутреннего продукта Украины в 2028 г. будет на 3% выше, чем прогнозирует МВФ на этот год.