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Киев достиг договоренностей по реструктуризации внешнего долга

Ведомости

Украина достигла принципиального соглашения с некоторыми частными кредиторами по реструктуризации международного долга на сумму более $20 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Комитет держателей облигаций принял номинальные убытки в размере 37% от их владения по 13 облигациям, отказавшись от требований на сумму $8,67 млрд, говорится в заявлении с условиями соглашения. Украина рассчитывает сэкономить $11,4 млрд в ближайшие три года за счет снижения купонов и продления сроков погашения.

Украина заморозила выплаты по внешнему долгу в 2022 г. Срок действия моратория истекает 1 августа с выплатой купона в 2026 г. Как МВФ, так и двусторонние кредиторы страны, в число которых входят США и Парижский клуб, согласились с предложениями Украины. Правительство страны и кредиторы договорились о реструктуризации требований в два пакета – облигации А и облигации Б – аналогичная структура использовалась при реструктуризации долга Замбии. Облигация B работает как будущий стимул для держателей облигаций, поскольку она предложит более высокие выплаты, если номинальный рост внутреннего продукта Украины в 2028 г. будет на 3% выше, чем прогнозирует МВФ на этот год.

«После завершения эта реструктуризация также проложит путь для скорейшего возвращения Украины на рынок, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, для финансирования быстрого восстановления нашей страны», – приводит издание слова министра финансов Украины Сергея Марченко.

«Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с комитетом держателей еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, что позволит сэкономить $11,4 млрд на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд – до 2033 г. Таким образом мы сможем высвободить ресурсы на насущные потребности», – заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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