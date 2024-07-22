Киев достиг договоренностей по реструктуризации внешнего долга
Украина достигла принципиального соглашения с некоторыми частными кредиторами по реструктуризации международного долга на сумму более $20 млрд. Об этом пишет Bloomberg.
Комитет держателей облигаций принял номинальные убытки в размере 37% от их владения по 13 облигациям, отказавшись от требований на сумму $8,67 млрд, говорится в заявлении с условиями соглашения. Украина рассчитывает сэкономить $11,4 млрд в ближайшие три года за счет снижения купонов и продления сроков погашения.
Украина заморозила выплаты по внешнему долгу в 2022 г. Срок действия моратория истекает 1 августа с выплатой купона в 2026 г. Как МВФ, так и двусторонние кредиторы страны, в число которых входят США и Парижский клуб, согласились с предложениями Украины. Правительство страны и кредиторы договорились о реструктуризации требований в два пакета – облигации А и облигации Б – аналогичная структура использовалась при реструктуризации долга Замбии. Облигация B работает как будущий стимул для держателей облигаций, поскольку она предложит более высокие выплаты, если номинальный рост внутреннего продукта Украины в 2028 г. будет на 3% выше, чем прогнозирует МВФ на этот год.
«После завершения эта реструктуризация также проложит путь для скорейшего возвращения Украины на рынок, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, для финансирования быстрого восстановления нашей страны», – приводит издание слова министра финансов Украины Сергея Марченко.
«Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с комитетом держателей еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, что позволит сэкономить $11,4 млрд на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд – до 2033 г. Таким образом мы сможем высвободить ресурсы на насущные потребности», – заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.