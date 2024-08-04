Ялтинский форум пройдет в октябре в Москве

В 2019 г. в форуме приняли участие более 4500 человек, было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд руб. В 2020–2021 гг. форум не проводили из–за пандемии коронавируса. В начале 2022 г. власти Крыма перенесли проведение шестого ЯМЭФ с весны на IV квартал «в связи с нестабильной международной ситуацией», а позднее – на II квартал 2023 г. В результате ЯМЭФ прошел 23 и 24 октября 2023 г.