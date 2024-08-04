Ялтинский форум пройдет в октябре в Москве
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) может пройти в этом году в октябре в Москве, заявил представитель Республики Крым при президенте РФ – заместитель председателя крымского правительства Георгий Мурадов в комментарии ТАСС.
«В этом году в связи с сохраняющейся сложной ситуацией, связанной со специальной военной операцией, предполагаем провести Ялтинский международный форум в прошлогоднем формате. Форум предварительно намечено провести в октябре в Москве», – сказал он.
ЯМЭФ начал проводиться в Крыму с 2015 г., традиционно он проходил в апреле. Его организаторами выступают правительство региона, фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке администрации президента. Входит в четверку крупнейших экономических форумов в России (наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Инвестиционным форумом в Сочи).
В 2019 г. в форуме приняли участие более 4500 человек, было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд руб. В 2020–2021 гг. форум не проводили из–за пандемии коронавируса. В начале 2022 г. власти Крыма перенесли проведение шестого ЯМЭФ с весны на IV квартал «в связи с нестабильной международной ситуацией», а позднее – на II квартал 2023 г. В результате ЯМЭФ прошел 23 и 24 октября 2023 г.