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Ялтинский форум пройдет в октябре в Москве

Ведомости

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) может пройти в этом году в октябре в Москве, заявил представитель Республики Крым при президенте РФ – заместитель председателя крымского правительства Георгий Мурадов в комментарии ТАСС.

«В этом году в связи с сохраняющейся сложной ситуацией, связанной со специальной военной операцией, предполагаем провести Ялтинский международный форум в прошлогоднем формате. Форум предварительно намечено провести в октябре в Москве», – сказал он.

ЯМЭФ начал проводиться в Крыму с 2015 г., традиционно он проходил в апреле. Его организаторами выступают правительство региона, фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке администрации президента. Входит в четверку крупнейших экономических форумов в России (наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Инвестиционным форумом в Сочи).

В 2019 г. в форуме приняли участие более 4500 человек, было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд руб. В 2020–2021 гг. форум не проводили из–за пандемии коронавируса. В начале 2022 г. власти Крыма перенесли проведение шестого ЯМЭФ с весны на IV квартал «в связи с нестабильной международной ситуацией», а позднее – на II квартал 2023 г. В результате ЯМЭФ прошел 23 и 24 октября 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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