Fitch снизило кредитный рейтинг Израиля из-за конфликта на Ближнем Востоке

Fitch прогнозирует дефицит бюджета страны в размере 4,6% ВВП в 2025 г. из-за снижения военных расходов и роста доходов, хотя он может быть больше, если война продолжится в 2025 г. Вероятно, правительство будет постоянно увеличивать военные расходы почти на 1,5% ВВП по сравнению с довоенным уровнем. Израиль, скорее всего, сохранит присутствие вдоль своих границ, расширит обязательный призыв и увеличит внутреннее военное производство, что также увеличит расходы.