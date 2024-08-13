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Fitch снизило кредитный рейтинг Израиля из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Американское рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Израиля до А с А+, ссылаясь на ухудшение геополитических рисков на фоне продолжающейся войны в Газе, и сохранило прогноз по рейтингу негативным, что означает возможность дальнейшего понижения. Об этом сообщается в отчете агентства.

«Государственные финансы пострадали, и мы прогнозируем дефицит бюджета в размере 7,8% ВВП в 2024 г., а долг останется выше 70% ВВП в среднесрочной перспективе. Кроме того, показатели управления Всемирного банка, вероятно, ухудшатся, что скажется на кредитоспособности Израиля», – заявило Fitch, пояснив, что упомянутые показатели отражают большие расходы, связанные с военными операциями, экономическим ущербом и расходами на переселение жителей.

Конфликт в Газе, считает агентство, может продлиться до 2025 г., также существуют риски его распространения на другие фронты. Помимо человеческих потерь, это может привести к значительным дополнительным военным расходам, разрушению инфраструктуры и более устойчивому ущербу экономической активности и инвестициям, что приведет к дальнейшему ухудшению кредитных показателей Израиля.

Fitch прогнозирует дефицит бюджета страны в размере 4,6% ВВП в 2025 г. из-за снижения военных расходов и роста доходов, хотя он может быть больше, если война продолжится в 2025 г. Вероятно, правительство будет постоянно увеличивать военные расходы почти на 1,5% ВВП по сравнению с довоенным уровнем. Израиль, скорее всего, сохранит присутствие вдоль своих границ, расширит обязательный призыв и увеличит внутреннее военное производство, что также увеличит расходы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после гибели в конце июля – начале августа Исмаила Хании, командира вооруженных формирований ливанской «Хезболлы» Фуада Шукера и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Группировки возложили ответственность за их убийство на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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