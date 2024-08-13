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Дефицит федерального бюджета США вырос в июле на 10%

Ведомости

Дефицит бюджета США в июле вырос на 10% относительно прошлого года, до $244 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на минфин страны.

В прошлом месяце дефицит вырос на $23 млрд после $221 млрд в июле 2023 г. Поступления в июле составили $330 млрд – на 20% больше, чем годом ранее. С поправкой на отложенные налоги поступления выросли бы на 12%.

Расходы в июле выросли на 16% до $574 млрд. Как отмечает агентство, это обусловлено ростом расходов на программу «Медикэр» (Medicare, национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше и инвалидов) на $72 млрд.

Бюджетное управление конгресса США прогнозировало, что дефицит американского бюджета достигнет $1,9 трлн в 2024 г. и вырастет до $2,8 трлн к 2034 г. Государственный долг страны к 2034 г. увеличится до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны.

В конце июля общий госдолг США впервые превысил $35 трлн. В начале января госдолг США впервые превысил $34 трлн. Рост госдолга до 200% прогнозируется при сохранении текущей политики в отношении доходов и расходов, отмечали в Главном контрольном управлении США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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