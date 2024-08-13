Дефицит федерального бюджета США вырос в июле на 10%
Дефицит бюджета США в июле вырос на 10% относительно прошлого года, до $244 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на минфин страны.
В прошлом месяце дефицит вырос на $23 млрд после $221 млрд в июле 2023 г. Поступления в июле составили $330 млрд – на 20% больше, чем годом ранее. С поправкой на отложенные налоги поступления выросли бы на 12%.
Расходы в июле выросли на 16% до $574 млрд. Как отмечает агентство, это обусловлено ростом расходов на программу «Медикэр» (Medicare, национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше и инвалидов) на $72 млрд.
Бюджетное управление конгресса США прогнозировало, что дефицит американского бюджета достигнет $1,9 трлн в 2024 г. и вырастет до $2,8 трлн к 2034 г. Государственный долг страны к 2034 г. увеличится до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны.
В конце июля общий госдолг США впервые превысил $35 трлн. В начале января госдолг США впервые превысил $34 трлн. Рост госдолга до 200% прогнозируется при сохранении текущей политики в отношении доходов и расходов, отмечали в Главном контрольном управлении США.