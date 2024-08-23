Медведев призвал выделять «сложным» регионам не менее 10 млрд рублей в год

Документ предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. В качестве минимальной берется 13% для доходов до 2,4 млн руб. Далее идут ставки 15% и 18% для доходов до 5 млн и 20 млн руб. в год соответственно. На доход до 50 млн руб. установлена ставка в 20%. Максимальная ставка составляет 22% и применяется для доходов свыше 50 млн руб. Кроме того, на 5% повышается налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.