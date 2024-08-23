Медведев призвал выделять «сложным» регионам не менее 10 млрд рублей в год
Финансирование развития российских регионов с наиболее сложной экономической ситуацией должно составлять не менее 10 млрд руб. в год. Об этом заявил на заседании программной комиссии «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил снизить долговую нагрузку для регионов за счет списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объемы инфраструктурных кредитов с 2025 г. Медведев указал на необходимость поиска наиболее эффективных подходов к использованию имеющихся ресурсов.
«Нужно проработать особые условия списания задолженности для регионов с невысокой доходной базой. Продлить действие индивидуальных программ развития регионов, в которых наиболее сложная экономическая ситуация, выделив на эти цели не менее 10 млрд руб. в год», – отметил председатель партии.
Документ предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. В качестве минимальной берется 13% для доходов до 2,4 млн руб. Далее идут ставки 15% и 18% для доходов до 5 млн и 20 млн руб. в год соответственно. На доход до 50 млн руб. установлена ставка в 20%. Максимальная ставка составляет 22% и применяется для доходов свыше 50 млн руб. Кроме того, на 5% повышается налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.
В мае министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дополнительные собираемые средства в результате налоговых изменений будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через межбюджетные трансферты из федерального бюджета. После выстраивания справедливой системы налогообложения произойдет перераспределение средств между регионами. Изменения позволят увеличить доходы бюджета.
Силуанов добавил, что регионам спишут 2/3 бюджетных кредитов. В общей сложности это около 1 трлн руб. за пять лет. Средства пойдут на развитие инфраструктуры и инвестиции.