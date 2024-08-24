Кабмин освободил от пошлины производителей оборудования для малотоннажного СПГ

Министерству энергетики РФ предстоит в течение трех месяцев со дня вступления в силу постановления разработать и утвердить порядок подтверждения целевого назначения. Ведомство также обеспечит его выдачу участникам внешнеторговой деятельности. Постановление действует по 31 мая 2026 г. включительно, говорится в документе.