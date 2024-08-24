Кабмин освободил от пошлины производителей оборудования для малотоннажного СПГ
Правительство России утвердило постановление о предоставлении тарифной льготы на ввоз отдельных видов оборудования для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Тарифная льгота, как пояснили в правительстве, подразумевает освобождение товаров от ввозной таможенной пошлины. Для ее получения участникам внешнеторговой деятельности необходимо подтвердить целевое назначение ввозимого оборудования.
Министерству энергетики РФ предстоит в течение трех месяцев со дня вступления в силу постановления разработать и утвердить порядок подтверждения целевого назначения. Ведомство также обеспечит его выдачу участникам внешнеторговой деятельности. Постановление действует по 31 мая 2026 г. включительно, говорится в документе.
Решение направлено на расширение сети малотоннажных производств СПГ, ускорение темпов газификации регионов и замещение нефтепродуктов, которые используются в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом, добавили в пресс-службе.