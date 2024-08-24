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Кабмин освободил от пошлины производителей оборудования для малотоннажного СПГ

Ведомости

Правительство России утвердило постановление о предоставлении тарифной льготы на ввоз отдельных видов оборудования для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Тарифная льгота, как пояснили в правительстве, подразумевает освобождение товаров от ввозной таможенной пошлины. Для ее получения участникам внешнеторговой деятельности необходимо подтвердить целевое назначение ввозимого оборудования.

Министерству энергетики РФ предстоит в течение трех месяцев со дня вступления в силу постановления разработать и утвердить порядок подтверждения целевого назначения. Ведомство также обеспечит его выдачу участникам внешнеторговой деятельности. Постановление действует по 31 мая 2026 г. включительно, говорится в документе. 

Решение направлено на расширение сети малотоннажных производств СПГ, ускорение темпов газификации регионов и замещение нефтепродуктов, которые используются в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом, добавили в пресс-службе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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