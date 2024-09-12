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WSJ: иностранные компании активно сокращают инвестиции в Китай

Ведомости

Крупнейшие американские, европейские и японские компании активно сокращают свои инвестиции в Китай или сворачивают новые проекты в стране. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на результаты опросов в Торгово-промышленной палате (ТПП) Евросоюза в КНР и США в Шанхае.

Экономика Китая медленно восстанавливается после пандемии COVID-19. Ситуация осложняется кризисом на рынке недвижимости и трениями во внешнеторговых отношениях с США. По итогам 2023 г. прямые иностранные инвестиции в Китай снизились на 8%.

Согласно опросам палаты ЕС, Китай остается наиболее приоритетным направлением для международных инвестиций в 15% компаний. По данным американской палаты, число тех, кто по-прежнему считает КНР приоритетным направлением для инвестиций, упало до минимального уровня за последние 25 лет. Из 306 опрошенных компаний 20% планируют продолжить сокращение инвестиций в 2025 г.

Южнокорейская компания Hyundai продала три завода в Китае и переключилась на расширение производства в Индии. Американская хайтек-корпорация IBM приняла решение вывести свои исследовательские институты за пределы Китая, что привело к увольнению более 1000 сотрудников компании.

8 сентября власти Китая приняли решение снять с 1 ноября все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор. В частности, речь идет о снятии запрета на инвестиции в производство китайских травяных лекарств, а также требовании о том, чтобы большинством акций медийных проектов в стране владели китайцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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