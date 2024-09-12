WSJ: иностранные компании активно сокращают инвестиции в Китай
Крупнейшие американские, европейские и японские компании активно сокращают свои инвестиции в Китай или сворачивают новые проекты в стране. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на результаты опросов в Торгово-промышленной палате (ТПП) Евросоюза в КНР и США в Шанхае.
Экономика Китая медленно восстанавливается после пандемии COVID-19. Ситуация осложняется кризисом на рынке недвижимости и трениями во внешнеторговых отношениях с США. По итогам 2023 г. прямые иностранные инвестиции в Китай снизились на 8%.
Согласно опросам палаты ЕС, Китай остается наиболее приоритетным направлением для международных инвестиций в 15% компаний. По данным американской палаты, число тех, кто по-прежнему считает КНР приоритетным направлением для инвестиций, упало до минимального уровня за последние 25 лет. Из 306 опрошенных компаний 20% планируют продолжить сокращение инвестиций в 2025 г.
Южнокорейская компания Hyundai продала три завода в Китае и переключилась на расширение производства в Индии. Американская хайтек-корпорация IBM приняла решение вывести свои исследовательские институты за пределы Китая, что привело к увольнению более 1000 сотрудников компании.
8 сентября власти Китая приняли решение снять с 1 ноября все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор. В частности, речь идет о снятии запрета на инвестиции в производство китайских травяных лекарств, а также требовании о том, чтобы большинством акций медийных проектов в стране владели китайцы.