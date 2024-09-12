WSJ: иностранные компании активно сокращают инвестиции в Китай

8 сентября власти Китая приняли решение снять с 1 ноября все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор. В частности, речь идет о снятии запрета на инвестиции в производство китайских травяных лекарств, а также требовании о том, чтобы большинством акций медийных проектов в стране владели китайцы.