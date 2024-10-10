Международные резервы России за неделю сократились на $3,7 млрд
Международные резервы России сократились на $3,7 млрд с 27 сентября по 4 октября, следует из обновленной информации на сайте Центробанка.
По состоянию на 27 сентября объем международных резервов составлял $633,6 млрд. Согласно информации от 4 октября, он за неделю опустился до $629,9 млрд, или на 0,6%. В ЦБ уточнили, что это произошло за счет отрицательной переоценки.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.