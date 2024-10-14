Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки Глобального Юга
Российскому бизнесу необходимо осваивать рынки Глобального Юга. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».
«Стратегический ориентир для нашей торговли – это страны Глобального Юга, это рынки будущего», – сказал Мишустин, добавив, что стагнация развитых экономик все равно привела бы к переориентации экспортных потоков, санкции только подтолкнули к изменениям.
Также, по словам главы кабмина, ВВП России за восемь месяцев 2024 г. вырос на 4,2%.
«По оценке Минэкономразвития, за восемь месяцев текущего года валовой внутренний продукт увеличился на 4,2%, в немалой степени благодаря трансформации экспорта, расширению сотрудничества с партнерами из дружественных государств», – пояснил Мишустин.
По словам премьера, доля дружественных государств в общем объеме внешнеторгового оборота постоянно растет, что соответствует и объективным изменениям в глобальной экономике.
Согласно статистике Минэкономразвития, ВВП страны за семь месяцев 2024 г. вырос на 4,4% – более чем в два раза выше аналогичного периода 2023 г. По данным кабмина, основными драйверами стали отрасли реального сектора, прежде всего обрабатывающая промышленность.