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Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки Глобального Юга

Ведомости

Российскому бизнесу необходимо осваивать рынки Глобального Юга. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».

«Стратегический ориентир для нашей торговли – это страны Глобального Юга, это рынки будущего», – сказал Мишустин, добавив, что стагнация развитых экономик все равно привела бы к переориентации экспортных потоков, санкции только подтолкнули к изменениям.

Также, по словам главы кабмина, ВВП России за восемь месяцев 2024 г. вырос на 4,2%.

«По оценке Минэкономразвития, за восемь месяцев текущего года валовой внутренний продукт увеличился на 4,2%, в немалой степени благодаря трансформации экспорта, расширению сотрудничества с партнерами из дружественных государств», – пояснил Мишустин.

По словам премьера, доля дружественных государств в общем объеме внешнеторгового оборота постоянно растет, что соответствует и объективным изменениям в глобальной экономике.

Согласно статистике Минэкономразвития, ВВП страны за семь месяцев 2024 г. вырос на 4,4% – более чем в два раза выше аналогичного периода 2023 г. По данным кабмина, основными драйверами стали отрасли реального сектора, прежде всего обрабатывающая промышленность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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