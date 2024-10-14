Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки Глобального Юга

Согласно статистике Минэкономразвития, ВВП страны за семь месяцев 2024 г. вырос на 4,4% – более чем в два раза выше аналогичного периода 2023 г. По данным кабмина, основными драйверами стали отрасли реального сектора, прежде всего обрабатывающая промышленность.