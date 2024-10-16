Госдума ратифицировала налоговое соглашение с Абхазией
Госдума ратифицировала соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, пишет «Интерфакс».
Документ был подписан 7 мая в Сухуми между правительством Абхазии и правительством РФ. Соглашение установит единые ставки налога у государства-источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%.
Ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, а это позволит не облагать налогом в государстве-источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства.
Договор вступит в силу в 2025 г. после ратификации в Абхазии и РФ. Соглашение было ратифицировано депутатами парламента Абхазии 29 июля.