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РБК: КС проверит нормы Налогового кодекса о «наказании за неудачу»

Ведомости

Конституционный суд проверит положения Налогового кодекса, которые касаются налогового учета списанных объектов незавершенного строительства, пишет РБК со ссылкой на соответствующие документы. Нижестоящие инстанции назвали положения дискриминационными.

Запрос направил Арбитражный суд Москвы после рассмотрения спора между АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» и межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 2. Арбитражный суд постановил, что права собственности и свобода экономической деятельности налогоплательщика ограничиваются, поскольку при расчете налога на прибыль невозможно учесть стоимость списанных объектов незавершенного строительства.

Суд также счел, что это дестимулирует инвестиционную активность налогоплательщика. В публикации указывается, что в бизнес-проекты невыгодно инвестировать с налоговой точки зрения, поскольку они впоследствии могут оказаться убыточными.

Предметом спорта инспекции ФНС и «Газпромнефть-МНПЗ» стало решение налоговой службы о доначислении налога на прибыль за 2016 г. в размере 158,9 млн руб., а также штрафов и пеней. Разбирательство идет с 2020 г. В инспекции заявляли, что «Газпромнефть-МНПЗ» неправомерно включила стоимость списанных объектов незавершенного строительства в состав расходов. Компания, в свою очередь, не согласилась с этим, и обратилась в Арбитражный суд Москвы, который встал на ее сторону. «Газпромнефть-МНПЗ» также ходатайствовала о направлении в КС запроса о проверке конституционности положений Налогового кодекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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