РБК: КС проверит нормы Налогового кодекса о «наказании за неудачу»

Предметом спорта инспекции ФНС и «Газпромнефть-МНПЗ» стало решение налоговой службы о доначислении налога на прибыль за 2016 г. в размере 158,9 млн руб., а также штрафов и пеней. Разбирательство идет с 2020 г. В инспекции заявляли, что «Газпромнефть-МНПЗ» неправомерно включила стоимость списанных объектов незавершенного строительства в состав расходов. Компания, в свою очередь, не согласилась с этим, и обратилась в Арбитражный суд Москвы, который встал на ее сторону. «Газпромнефть-МНПЗ» также ходатайствовала о направлении в КС запроса о проверке конституционности положений Налогового кодекса.