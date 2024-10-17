РБК: КС проверит нормы Налогового кодекса о «наказании за неудачу»
Запрос направил Арбитражный суд Москвы после рассмотрения спора между АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» и межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 2. Арбитражный суд постановил, что права собственности и свобода экономической деятельности налогоплательщика ограничиваются, поскольку при расчете налога на прибыль невозможно учесть стоимость списанных объектов незавершенного строительства.
Суд также счел, что это дестимулирует инвестиционную активность налогоплательщика. В публикации указывается, что в бизнес-проекты невыгодно инвестировать с налоговой точки зрения, поскольку они впоследствии могут оказаться убыточными.
Предметом спорта инспекции ФНС и «Газпромнефть-МНПЗ» стало решение налоговой службы о доначислении налога на прибыль за 2016 г. в размере 158,9 млн руб., а также штрафов и пеней. Разбирательство идет с 2020 г. В инспекции заявляли, что «Газпромнефть-МНПЗ» неправомерно включила стоимость списанных объектов незавершенного строительства в состав расходов. Компания, в свою очередь, не согласилась с этим, и обратилась в Арбитражный суд Москвы, который встал на ее сторону. «Газпромнефть-МНПЗ» также ходатайствовала о направлении в КС запроса о проверке конституционности положений Налогового кодекса.