Бюджетный комитет Госдумы одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Бюджетный комитет Госдумы одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годыГД может рассмотреть его на заседании 24 октября
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. Это следует из соответствующего документа в карточке проекта на сайте думской базы.
Комитет также предложил совету Госдумы включить проект федерального закона о бюджете на 2025-2027 гг. в порядок работы нижней палаты 24 октября. Его будут рассматривать в первом чтении.
В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с главным финансовым документом в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие законопроекты, «имеющие определяющее значение для государственных финансов».
14 октября стало известно, что проект федерального бюджета предполагает снижение расходов на национальную оборону. Это следует из заключения Счетной палаты. В документе также указывается, что суммарная доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность составит 7,5% ВВП в среднем на 2025–2027 гг.
В планах кабмина – наращивание расходов бюджета в следующем году до 41,47 трлн руб. с 39,4 трлн руб. в 2024 г. (значение скорректировано по сравнению с действующим законом). В то же время Минфин запланировал постепенное сокращение бюджетного импульса (в 2023–2024 гг. он был равен 7% ВВП) и возвращение к бюджетному правилу в 2025 г.