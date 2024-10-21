Бюджетный комитет Госдумы одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

В планах кабмина – наращивание расходов бюджета в следующем году до 41,47 трлн руб. с 39,4 трлн руб. в 2024 г. (значение скорректировано по сравнению с действующим законом). В то же время Минфин запланировал постепенное сокращение бюджетного импульса (в 2023–2024 гг. он был равен 7% ВВП) и возвращение к бюджетному правилу в 2025 г.