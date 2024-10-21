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Бюджетный комитет Госдумы одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

ГД может рассмотреть его на заседании 24 октября
Ведомости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. Это следует из соответствующего документа в карточке проекта на сайте думской базы.

Комитет также предложил совету Госдумы включить проект федерального закона о бюджете на 2025-2027 гг. в порядок работы нижней палаты 24 октября. Его будут рассматривать в первом чтении.

В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с главным финансовым документом в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие законопроекты, «имеющие определяющее значение для государственных финансов».

14 октября стало известно, что проект федерального бюджета предполагает снижение расходов на национальную оборону. Это следует из заключения Счетной палаты. В документе также указывается, что суммарная доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность составит 7,5% ВВП в среднем на 2025–2027 гг.

В планах кабмина – наращивание расходов бюджета в следующем году до 41,47 трлн руб. с 39,4 трлн руб. в 2024 г. (значение скорректировано по сравнению с действующим законом). В то же время Минфин запланировал постепенное сокращение бюджетного импульса (в 2023–2024 гг. он был равен 7% ВВП) и возвращение к бюджетному правилу в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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