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Счетная палата: проект бюджета предполагает снижение расходов на нацоборону

Ведомости

Проект федерального бюджета России на 2025–2027 гг. предполагает снижение расходов на национальную оборону. Это следует из заключения Счетной палаты, которое опубликовано в карточке законопроекта в думской базе.

«Доля расходов на национальную оборону в общем объеме расходов и в ВВП ежегодно снижается, доля расходов на социальную политику и национальную экономику увеличивается в 2026 г. и снижается в 2027 г.», – говорится в заключении.

Из документа также следует, что суммарная доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность составит 7,5% ВВП в среднем на 2025–2027 гг. В структуре расходов на указанный период наибольший объем составят расходы на нацоборону, социальную политику и национальную экономику.

В конце сентября правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В сообщении правительства подчеркивается, что бюджет формировался исходя из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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