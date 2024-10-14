Счетная палата: проект бюджета предполагает снижение расходов на нацоборону

В конце сентября правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В сообщении правительства подчеркивается, что бюджет формировался исходя из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом.