Счетная палата: проект бюджета предполагает снижение расходов на нацоборону
Проект федерального бюджета России на 2025–2027 гг. предполагает снижение расходов на национальную оборону. Это следует из заключения Счетной палаты, которое опубликовано в карточке законопроекта в думской базе.
«Доля расходов на национальную оборону в общем объеме расходов и в ВВП ежегодно снижается, доля расходов на социальную политику и национальную экономику увеличивается в 2026 г. и снижается в 2027 г.», – говорится в заключении.
Из документа также следует, что суммарная доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность составит 7,5% ВВП в среднем на 2025–2027 гг. В структуре расходов на указанный период наибольший объем составят расходы на нацоборону, социальную политику и национальную экономику.
В конце сентября правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В сообщении правительства подчеркивается, что бюджет формировался исходя из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом.